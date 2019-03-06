Вован и Лексус добыли планы Вашингтона по Венесуэле

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) успешно разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса и «посла нового правительства Венесуэлы» Карлоса Веккьо. Телефонные шутники рассказали своим собеседникам о «счетах Николаса Мадуро» в вымышленном швейцарском банке «Лимпопо», а также узнали от Абрамса, что Вашингтон «не собирается вводить войска в Венесуэлу, но хочет, чтобы все ожидали интервенции». Диалог пранкеры предоставили телеканалу «Вести».
19 февраля Вован и Лексус связались с Абрамсом, представившись президентом Швейцарии Уэли Маурером. Они рассказали спецпредставителю по Венесуэле, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета венесуэльских компаний, таких как нефтяная госкомпания PVDSA. Пранкеры пояснили, что по швейцарскому законодательству в этом нет никаких нарушений, поэтому им потребуются какие-либо причины для заморозки этих счетов.
В ходе беседы Абрамс настаивал на блокировке этих счетов, подчеркивая, что если оппозиция в Венесуэле придет к власти, а «деньги Мадуро» уйдут со швейцарских счетов, то США могут подать иск против Швейцарии. Чиновник также предоставил «Мауреру» санкционный список, куда включены более 100 граждан Венесуэлы.
Пранкеры провели несколько разговоров с Абрамсом, в ходе одного из которых чиновник признался, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу, но хотят, чтобы интервенция казалась весьма вероятной. «Признавать это публично будет тактической ошибкой. Мы хотим оказывать давление на Венесуэлу, финансовое, экономическое, дипломатическое», — подчеркнул спецпредставитель.
Также вскоре после первой беседы с Вованом и Лексусом связался «посол нового правительства Венесуэлы», член оппозиции Карлос Веккьо. Пранкеры сфабриковали «банк» под названием Nurlan Baidilda, в котором якобы хранятся «миллионные средства» многих подверженных санкциям венесуэльских граждан. Лексус позднее отметил, что часть личностей в списке от «Маурера» была вымышленной.
Позднее Веккьо разместил запись в своем официальном Twitter-аккаунте, в которой заявил, что оппозиционное правительство будет работать по полученным от «швейцарцев» данным, назвав Nurlan Baidilda хранилищем «денег Мадуро».
Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о продлении санкций против Венесуэлы, которую возглавляет президент Николас Мадуро. Санкции были приняты в марте 2015 года правительством экс-президента Барака Обамы и после этого каждый год продлевались. В документе сообщается, что ситуация в Венесуэле угрожает не только национальной безопасности, но и внешней политике США.
Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса заявил, что в качестве врио занимает пост президента страны. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.
30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и заявил ему о своей поддержке. До этого о признании Гуайдо в качестве врио главы страны заявили в Бразилии, Аргентине, некоторых странах ЕС. В России, Мексике, Китае, Турции президентом Венесуэлы по-прежнему считают Мадуро.