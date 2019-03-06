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Вован и Лексус добыли планы Вашингтона по Венесуэле
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Вован и Лексус добыли планы Вашингтона по Венесуэле

Пранкеры разыграли спецпредставителя США по Венесуэле от лица швейцарского президента Уэли Маурера

Пранкеры разыграли спецпредставителя США по Венесуэле от лица швейцарского президента Уэли Маурера
Коллаж: © Daily Storm

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) успешно разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса и «посла нового правительства Венесуэлы» Карлоса Веккьо. Телефонные шутники рассказали своим собеседникам о «счетах Николаса Мадуро» в вымышленном швейцарском банке «Лимпопо», а также узнали от Абрамса, что Вашингтон «не собирается вводить войска в Венесуэлу, но хочет, чтобы все ожидали интервенции». Диалог пранкеры предоставили телеканалу «Вести».



19 февраля Вован и Лексус связались с Абрамсом, представившись президентом Швейцарии Уэли Маурером. Они рассказали спецпредставителю по Венесуэле, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета венесуэльских компаний, таких как нефтяная госкомпания PVDSA. Пранкеры пояснили, что по швейцарскому законодательству в этом нет никаких нарушений, поэтому им потребуются какие-либо причины для заморозки этих счетов.


В ходе беседы Абрамс настаивал на блокировке этих счетов, подчеркивая, что если оппозиция в Венесуэле придет к власти, а «деньги Мадуро» уйдут со швейцарских счетов, то США могут подать иск против Швейцарии. Чиновник также предоставил «Мауреру» санкционный список, куда включены более 100 граждан Венесуэлы.


Пранкеры провели несколько разговоров с Абрамсом, в ходе одного из которых чиновник признался, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу, но хотят, чтобы интервенция казалась весьма вероятной. «Признавать это публично будет тактической ошибкой. Мы хотим оказывать давление на Венесуэлу, финансовое, экономическое, дипломатическое», — подчеркнул спецпредставитель.


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Также вскоре после первой беседы с Вованом и Лексусом связался «посол нового правительства Венесуэлы», член оппозиции Карлос Веккьо. Пранкеры сфабриковали «банк» под названием Nurlan Baidilda, в котором якобы хранятся «миллионные средства» многих подверженных санкциям венесуэльских граждан. Лексус позднее отметил, что часть личностей в списке от «Маурера» была вымышленной.


Позднее Веккьо разместил запись в своем официальном Twitter-аккаунте, в которой заявил, что оппозиционное правительство будет работать по полученным от «швейцарцев» данным, назвав Nurlan Baidilda хранилищем «денег Мадуро».



Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум о продлении санкций против Венесуэлы, которую возглавляет президент Николас Мадуро. Санкции были приняты в марте 2015 года правительством экс-президента Барака Обамы и после этого каждый год продлевались. В документе сообщается, что ситуация в Венесуэле угрожает не только национальной безопасности, но и внешней политике США.


Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса заявил, что в качестве врио занимает пост президента страны. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.


30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и заявил ему о своей поддержке. До этого о признании Гуайдо в качестве врио главы страны заявили в Бразилии, Аргентине, некоторых странах ЕС. В России, Мексике, Китае, Турции президентом Венесуэлы по-прежнему считают Мадуро. 


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