Вован и Лексус добыли планы Вашингтона по Венесуэле

19 февраля Вован и Лексус связались с Абрамсом, представившись президентом Швейцарии Уэли Маурером. Они рассказали спецпредставителю по Венесуэле, что в банках страны находятся частные счета лиц из ближнего круга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также счета венесуэльских компаний, таких как нефтяная госкомпания PVDSA. Пранкеры пояснили, что по швейцарскому законодательству в этом нет никаких нарушений, поэтому им потребуются какие-либо причины для заморозки этих счетов.





В ходе беседы Абрамс настаивал на блокировке этих счетов, подчеркивая, что если оппозиция в Венесуэле придет к власти, а «деньги Мадуро» уйдут со швейцарских счетов, то США могут подать иск против Швейцарии. Чиновник также предоставил «Мауреру» санкционный список, куда включены более 100 граждан Венесуэлы.





Пранкеры провели несколько разговоров с Абрамсом, в ходе одного из которых чиновник признался, что США не собираются вводить войска в Венесуэлу, но хотят, чтобы интервенция казалась весьма вероятной. «Признавать это публично будет тактической ошибкой. Мы хотим оказывать давление на Венесуэлу, финансовое, экономическое, дипломатическое», — подчеркнул спецпредставитель.