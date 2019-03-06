Владимирская чиновница назвала питание детей в школах задачей родителей

За питание школьников в учебных заведениях несут ответственность сами родители учащихся, а не дирекции школ, заявила директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева. По ее словам, в законе «Об образовании» указано, что в школах должны быть условия для готовки и приема пищи, но не говорится, что учебное заведение должно оплачивать питание детей.
«В соответствии с законом «Об образовании» организация питания детей — исключительно ответственность родителей <...> Образовательная организация обязана предоставить кухонное оборудование технологическое, место для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи, нанять поваров, но нет такой обязанности у органов местного самоуправления, ни у департамента образования субъектового, ни у школы выделять средства на питание детей», — заявила Беляева.
Статья 37 Федерального закона №273 «Об образовании» гласит, что «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность». Четвертый пункт этой статьи подтверждает, что оплата питания может включаться или исключаться из бюджета субъектов РФ.
Чиновница подчеркнула, что школы больше не могут оплачивать 100% стоимости школьного питания. «Сегодня, когда появились новые темы в муниципалитетах, например, [обеспечение] безопасности школ — это дорогостоящие истории — приходится выбирать. И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований они принимают вот такие не популярные решения», — пояснила она. Беляева напомнила, что дети из малообеспеченных семей получают бесплатные завтраки.
Местное издание «ПроВладимир» сообщает, что бесплатные завтраки для школьников младших классов не вошли в бюджет Владимирской области на 2019 год. Глава департамента образования города Елена Малик посоветовала оказывать помощь «адресно»: предоставлять бесплатные завтраки детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов. Остальным детям предполагается компенсировать 50% стоимости завтраков.