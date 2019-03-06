Владимирская чиновница назвала питание детей в школах задачей родителей

«В соответствии с законом «Об образовании» организация питания детей — исключительно ответственность родителей <...> Образовательная организация обязана предоставить кухонное оборудование технологическое, место для приготовления пищи, организовать условия для приема пищи, нанять поваров, но нет такой обязанности у органов местного самоуправления, ни у департамента образования субъектового, ни у школы выделять средства на питание детей», — заявила Беляева.





Статья 37 Федерального закона №273 «Об образовании» гласит, что «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность». Четвертый пункт этой статьи подтверждает, что оплата питания может включаться или исключаться из бюджета субъектов РФ.