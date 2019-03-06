Жан-Мишель Кусто примет участие в реабилитации косаток и белух в Приморье

«Я считаю, что важно начать подготовку китов к освобождению как можно скорее, — написал Жан-Мишель Кусто губернатору Кожемяко. — Мы надеемся, что наш опыт поможет российскому правительству и научному сообществу разработать и реализовать план по спасению китообразных, содержащихся в настоящее время в бухте Средняя… С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Среднюю вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выход».





По мнению сына известного исследователя океанов, животные после реабилитации должны быть выпущены на свободу – их перевозка в океанариумы необходимо исключить. Кусто-младший также написал, что будет ждать ответа от Кожемяко, чтобы вместе со своей командой начать подготовку к приезду в РФ.





Татьяна Белей сказала корреспонденту Daily Storm, что в администрации Приморья уже получили письмо Кусто и готовят на него ответ. Она надеется, что Жан-Мишель Кусто сможет предотвратить создание новых временных вольеров для содержания животных на острове Русский во Владивостоке. Вместе с тем, она отметила, что иностранец не сможет никак повлиять на модернизацию российского законодательства, как того требуют зоозащитники, которые добиваются введения полного запрета на отлов морских млекопитающих. По ее словам, в настоящее время отловом косаток и белух на Дальнем Востоке занимаются только российские моряки.





«Это очень известная фигура, находящаяся вне политики. Надеюсь, что к нему прислушаются, — сказала она. — Конечно, он сделает все возможное, чтобы помочь животным вернуться на свободу. Но это не в компетенции иностранных граждан — влиять на законодательство России… Иногда приезд иностранной знаменитости может даже идти во вред, особенно если она дает какие-то советы».