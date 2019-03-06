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Жан-Мишель Кусто примет участие в реабилитации косаток и белух в Приморье
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Жан-Мишель Кусто примет участие в реабилитации косаток и белух в Приморье

Отпрыск знаменитого исследователя глубин заявил, что животные из бухты Средняя должны быть отпущены на свободу

Отпрыск знаменитого исследователя глубин заявил, что животные из бухты Средняя должны быть отпущены на свободу
Фото: © wikimedia.org / Mlewan

Сын французского исследователя Мирового океана Жак-Ива Кусто Жан-Мишель ответил на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко принять участие в реабилитации косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Кусто-младший заявил, что морские млекопитающие должны быть выпущены на свободу, и его команда может помочь российским специалистам сделать это. Директор АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в разговоре с Daily Storm выразила надежду, что приезд Кусто-младшего в Приморье должен поспособствовать скорейшей реабилитации и освобождению животных, а также предотвратить строительство новой «китовой тюрьмы» на острове Русский. 


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«Я считаю, что важно начать подготовку китов к освобождению как можно скорее, — написал Жан-Мишель Кусто губернатору Кожемяко. — Мы надеемся, что наш опыт поможет российскому правительству и научному сообществу разработать и реализовать план по спасению китообразных, содержащихся в настоящее время в бухте Средняя… С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Среднюю вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выход».


По мнению сына известного исследователя океанов, животные после реабилитации должны быть выпущены на свободу – их перевозка в океанариумы необходимо исключить. Кусто-младший также написал, что будет ждать ответа от Кожемяко, чтобы вместе со своей командой начать подготовку к приезду в РФ. 


Татьяна Белей сказала корреспонденту Daily Storm, что в администрации Приморья уже получили письмо Кусто и готовят на него ответ. Она надеется, что Жан-Мишель Кусто сможет предотвратить создание новых временных вольеров для содержания животных на острове Русский во Владивостоке. Вместе с тем, она отметила, что иностранец не сможет никак повлиять на модернизацию российского законодательства, как того требуют зоозащитники, которые добиваются введения полного запрета на отлов морских млекопитающих. По ее словам, в настоящее время отловом косаток и белух на Дальнем Востоке занимаются только российские моряки.


«Это очень известная фигура, находящаяся вне политики. Надеюсь, что к нему прислушаются, — сказала она. — Конечно, он сделает все возможное, чтобы помочь животным вернуться на свободу. Но это не в компетенции иностранных граждан — влиять на законодательство России… Иногда приезд иностранной знаменитости может даже идти во вред, особенно если она дает какие-то советы».


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Президент России Владимир Путин в конце февраля поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя. Пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева сообщала, что чиновники разработали план для выпуска косаток и белух в естественную среду обитания, но для этого нужно создать новый центр содержания морских млекопитающих в одной из бухт на острове Русский во Владивостоке. В этом центре планируется провести реабилитацию животных перед их освобождением. Экологи выступили категорически против этого плана правительства: они считают, что реабилитацию можно провести в бухте Средняя.


«Транспортировка животных — это дополнительный и ненужный для них стресс, — объяснила Белей. — Учитывая изменившееся состояние косаток и белух, строить новую китовую тюрьму не нужно. Проблемы со здоровьем у животных начались именно из-за этой адаптации в неволе. По нашему мнению, после реабилитации уже в конце апреля — начале мая их можно будет отпустить на свободу из бухты Средняя».


По ее словам, вызывает также опасение решимость властей построить новый большой центр содержания морских млекопитающих во Владивостоке: «Вопрос [к властям]: они собрались построить новый огромный комплекс, а после того как будет проведена реабилитация и животных выпустят на свободу, он будет простаивать? Странно».  


В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух. Отловщики намеревались продать их в китайские океанариумы, утверждали зоозащитники. В начале февраля Жан-Мишель Кусто обратился к руководству России с просьбой освободить находящихся в «китовой тюрьме» животных. 14 февраля Кожемяко пригласил Кусто и его команду в Приморье, чтобы они на месте «предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих». 


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