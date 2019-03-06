Жан-Мишель Кусто примет участие в реабилитации косаток и белух в Приморье

Сын французского исследователя Мирового океана Жак-Ива Кусто Жан-Мишель ответил на приглашение губернатора Приморья Олега Кожемяко принять участие в реабилитации косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя. Кусто-младший заявил, что морские млекопитающие должны быть выпущены на свободу, и его команда может помочь российским специалистам сделать это. Директор АНО «Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» Татьяна Белей в разговоре с Daily Storm выразила надежду, что приезд Кусто-младшего в Приморье должен поспособствовать скорейшей реабилитации и освобождению животных, а также предотвратить строительство новой «китовой тюрьмы» на острове Русский.
«Я считаю, что важно начать подготовку китов к освобождению как можно скорее, — написал Жан-Мишель Кусто губернатору Кожемяко. — Мы надеемся, что наш опыт поможет российскому правительству и научному сообществу разработать и реализовать план по спасению китообразных, содержащихся в настоящее время в бухте Средняя… С вашей помощью я хотел бы посетить бухту Среднюю вместе с российскими и международными специалистами по морским млекопитающим, оценить состояние косаток и белух и помочь российским властям спланировать их реабилитацию и выход».
По мнению сына известного исследователя океанов, животные после реабилитации должны быть выпущены на свободу – их перевозка в океанариумы необходимо исключить. Кусто-младший также написал, что будет ждать ответа от Кожемяко, чтобы вместе со своей командой начать подготовку к приезду в РФ.
Татьяна Белей сказала корреспонденту Daily Storm, что в администрации Приморья уже получили письмо Кусто и готовят на него ответ. Она надеется, что Жан-Мишель Кусто сможет предотвратить создание новых временных вольеров для содержания животных на острове Русский во Владивостоке. Вместе с тем, она отметила, что иностранец не сможет никак повлиять на модернизацию российского законодательства, как того требуют зоозащитники, которые добиваются введения полного запрета на отлов морских млекопитающих. По ее словам, в настоящее время отловом косаток и белух на Дальнем Востоке занимаются только российские моряки.
«Это очень известная фигура, находящаяся вне политики. Надеюсь, что к нему прислушаются, — сказала она. — Конечно, он сделает все возможное, чтобы помочь животным вернуться на свободу. Но это не в компетенции иностранных граждан — влиять на законодательство России… Иногда приезд иностранной знаменитости может даже идти во вред, особенно если она дает какие-то советы».
Президент России Владимир Путин в конце февраля поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя. Пресс-служба вице-премьера Алексея Гордеева сообщала, что чиновники разработали план для выпуска косаток и белух в естественную среду обитания, но для этого нужно создать новый центр содержания морских млекопитающих в одной из бухт на острове Русский во Владивостоке. В этом центре планируется провести реабилитацию животных перед их освобождением. Экологи выступили категорически против этого плана правительства: они считают, что реабилитацию можно провести в бухте Средняя.
«Транспортировка животных — это дополнительный и ненужный для них стресс, — объяснила Белей. — Учитывая изменившееся состояние косаток и белух, строить новую китовую тюрьму не нужно. Проблемы со здоровьем у животных начались именно из-за этой адаптации в неволе. По нашему мнению, после реабилитации уже в конце апреля — начале мая их можно будет отпустить на свободу из бухты Средняя».
По ее словам, вызывает также опасение решимость властей построить новый большой центр содержания морских млекопитающих во Владивостоке: «Вопрос [к властям]: они собрались построить новый огромный комплекс, а после того как будет проведена реабилитация и животных выпустят на свободу, он будет простаивать? Странно».
В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух. Отловщики намеревались продать их в китайские океанариумы, утверждали зоозащитники. В начале февраля Жан-Мишель Кусто обратился к руководству России с просьбой освободить находящихся в «китовой тюрьме» животных. 14 февраля Кожемяко пригласил Кусто и его команду в Приморье, чтобы они на месте «предлагали свое содействие в решении дальнейшей судьбы млекопитающих».