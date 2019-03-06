«Не только Гитлер был виноват, но и народ»: Познер заявил, что советские люди повинны в преступлениях Сталина

Иосиф Сталин был диктатором и «величайшим преступником», и преклоняться перед ним могут только рабы, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер. Общественный деятель поддержал инициативу журналиста Сергея Доренко убрать могилу генералиссимуса с Красной площади. Познер отметил, что россиянам пора признать Сталина преступником и принять, что ответственность за его поступки несет не только сам «диктатор», но и народ, который его поддерживал.
«Когда-нибудь, я надеюсь, придет время, когда страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал», — сказал Познер в интервью изданию «Ридус».
Телеведущий считает, что россияне должны воспринимать Сталина так же, как вспоминают Адольфа Гитлера в Германии: «В Германии учат в школе детей, что не только Гитлер был виноват, не только нацистская партия, но и немецкий народ, который их поддерживал. Абсолютно то же самое относится к Сталину». Познер подчеркнул, что с его точки зрения, преклоняться перед диктатором могут только рабы.
Также журналист поддержал своего коллегу Доренко, который ранее призвал убрать могилу Сталина с Красной площади. «Пока Сталин лежит в центре Москвы, пока от Сталина измеряется расстояние в России, пока Сталин центр страны — Сталин жив. И с этим надо немедленно покончить. Сталин — это наш позор. Сталин — это то, за что стыдно каждому из нас», — сказал Доренко 5 марта.
На 66-ю годовщину смерти Сталина в Москве прошла акция «Две гвоздики товарищу Сталину», организованная КПРФ. По данным сотрудников Федеральной службы охраны России, мероприятие посетили около тысячи человек. В ходе акции полиция задержала двух активистов проекта «Декоммунизация»: Евгения Сучкова и Ольгу Савченко. Молодые люди бросили на могилу советского вождя Иосифа Сталина по надломленной гвоздике со словами: «Гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей».