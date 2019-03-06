«Не только Гитлер был виноват, но и народ»: Познер заявил, что советские люди повинны в преступлениях Сталина

Иосиф Сталин был диктатором и «величайшим преступником», и преклоняться перед ним могут только рабы, заявил журналист и телеведущий Владимир Познер. Общественный деятель поддержал инициативу журналиста Сергея Доренко убрать могилу генералиссимуса с Красной площади. Познер отметил, что россиянам пора признать Сталина преступником и принять, что ответственность за его поступки несет не только сам «диктатор», но и народ, который его поддерживал.





«Когда-нибудь, я надеюсь, придет время, когда страна или народ сможет признаться в том, что Сталин был величайшим преступником и что ответственность за его поступки несет, в частности, народ, который его поддерживал», — сказал Познер в интервью изданию «Ридус».





Телеведущий считает, что россияне должны воспринимать Сталина так же, как вспоминают Адольфа Гитлера в Германии: «В Германии учат в школе детей, что не только Гитлер был виноват, не только нацистская партия, но и немецкий народ, который их поддерживал. Абсолютно то же самое относится к Сталину». Познер подчеркнул, что с его точки зрения, преклоняться перед диктатором могут только рабы.