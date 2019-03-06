«Уйдем от общих рассуждений»: Володин прервал «правительственный час» в Госдуме

По словам спикера Госдумы, депутатам также необходимо поднять уровень ответственности и дисциплины. «Коллеги, нас просто время обязывает по-другому подходить к своей работе. Еще раз подчеркну: президент решил все задачи для того, чтобы дальше нам развивать экономику. Средства найдены, решения приняты. Мы сейчас должны законы как можно быстрее подготовить. Нам необходимо в партнерстве с правительством выйти на совершенно другие показатели экономического роста», — сказал он.





Володин в течение нескольких минут объяснял Орешкину, который оставался на трибуне, и депутатам, что реализация послания президента Федеральному собранию требует особой ответственности и более конкретного обсуждения. Володин отдельно отметил роль в работе над нацпроектами представителей профильных комитетов Госдумы, комитета по контролю и регламенту и Счетной палаты: «У нас есть шанс, давайте его использовать, чтобы были решены проблемы наших граждан».