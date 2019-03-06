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«Уйдем от общих рассуждений»: Володин прервал «правительственный час» в Госдуме
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«Уйдем от общих рассуждений»: Володин прервал «правительственный час» в Госдуме

Председатель нижней палаты отметил, что во время встреч депутатов с министрами нужно находить решения проблем страны

Председатель нижней палаты отметил, что во время встреч депутатов с министрами нужно находить решения проблем страны
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и министр экономического развития Максим Орешкин Коллаж: © Daily Storm

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал за неподготовленность к «правительственному часу» министра экономического развития Максима Орешкина. Спикер нижней палаты предложил главе министерства самому определить сроки, когда он сможет предметно обсудить с депутатами планы выполнения национальных проектов. Орешкин предложил конец марта — начало апреля. Володин отметил, что и депутатам необходимо «подготовиться к разговору совершенно иного содержания», потому что время обязывает подходить к работе более ответственно. Видеотрансляция с заседания велась на YouTube-канале Госдумы.


«Максим Станиславович, может быть, исходя из того, что есть ожидания, вы нам расскажете целеполагание в рамках развития экономики? Что необходимо из того, чтобы рост обеспечить более быстрыми темпами? Что нам необходимо сделать в рамках дисциплины реализации нацпроектов? Какой объем на сегодняшний день доведен до регионов?.. Мы с вами определились бы с датой дополнительно, подготовились и вышли с решениями. Все иное — это получится трата времени», — сказал Вячеслав Володин.


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По словам спикера Госдумы, депутатам также необходимо поднять уровень ответственности и дисциплины. «Коллеги, нас просто время обязывает по-другому подходить к своей работе. Еще раз подчеркну: президент решил все задачи для того, чтобы дальше нам развивать экономику. Средства найдены, решения приняты. Мы сейчас должны законы как можно быстрее подготовить. Нам необходимо в партнерстве с правительством выйти на совершенно другие показатели экономического роста», — сказал он.


Володин в течение нескольких минут объяснял Орешкину, который оставался на трибуне, и депутатам, что реализация послания президента Федеральному собранию требует особой ответственности и более конкретного обсуждения. Володин отдельно отметил роль в работе над нацпроектами представителей профильных комитетов Госдумы, комитета по контролю и регламенту и Счетной палаты: «У нас есть шанс, давайте его использовать, чтобы были решены проблемы наших граждан».



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Глава Минэкономразвития 5 марта заявил в беседе со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта», что ему было бы интересно поработать на посту президента России. Орешкин пояснил, что главное — нести пользу людям и государству, но при этом работа лидера государства «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». Многие СМИ опубликовали новостные заметки о заявлении Орешкина, после чего он заявил, что ему «до уровня президента как до луны» и «на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше, чтобы заслужить звание «хорошего профессионального» министра и выполнить поставленные задачи».


Максим Орешкин занял пост министра экономического развития РФ в 2016 году, после увольнения арестованного Алексея Улюкаева, которого затем в декабре 2017-го приговорили к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина. До поста главы Минэкономразвития, с марта 2015 года по ноябрь 2016-го, Орешкин работал заместителем министра финансов.