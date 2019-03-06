Госдума приняла во втором чтении законы против неуважения к власти и фейков в СМИ

В законопроект попали поправки, предложенные главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным. Чиновник предложил вывести из-под действия инициативы «традиционные СМИ» — телевидение, газеты и радио. Деятельность подобных СМИ регулируется при помощи закона «О СМИ» достаточно эффективно, и новые правки к нему не нужны, считает Левин. Также по его инициативе сетевые издания теперь могут избежать наказания по закону, если после предварительного уведомления от Роскомнадзора удалят недостоверную информацию.





Распространение фейков карается значительно жестче, чем предполагалось в первой редакции — штрафы выросли в 10-20 раз. Если в результате фейковой публикации никто не пострадал, то гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, должностных лиц оштрафуют на 300-600 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. Если же из-за фейка кому-либо был причинен вред, то суммы штрафов растут до 300-400 тысяч рублей для граждан, 600-900 тысяч рублей для должностных лиц и 1-1,5 миллиона рублей для юрлиц.