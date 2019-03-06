Госдума приняла во втором чтении законы против неуважения к власти и фейков в СМИ

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроекты, по которым вводится наказание за распространение заведомо ложной общественно значимой информации (фейков) и наказание за оскорбление властей. Во втором чтении в законы были внесены поправки, согласно которым СМИ могут избежать наказания, если вовремя удалят фейки. Кроме того, депутаты одобрили увеличение сумм штрафа за оскорбление властей в интернете в 20 раз, и в 10-20 раз — за распространение фейков. За принятие закона проголосовали 322 депутата, против — 26.
В законопроект попали поправки, предложенные главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонидом Левиным. Чиновник предложил вывести из-под действия инициативы «традиционные СМИ» — телевидение, газеты и радио. Деятельность подобных СМИ регулируется при помощи закона «О СМИ» достаточно эффективно, и новые правки к нему не нужны, считает Левин. Также по его инициативе сетевые издания теперь могут избежать наказания по закону, если после предварительного уведомления от Роскомнадзора удалят недостоверную информацию.
Распространение фейков карается значительно жестче, чем предполагалось в первой редакции — штрафы выросли в 10-20 раз. Если в результате фейковой публикации никто не пострадал, то гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, должностных лиц оштрафуют на 300-600 тысяч, а юридическим лицам придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. Если же из-за фейка кому-либо был причинен вред, то суммы штрафов растут до 300-400 тысяч рублей для граждан, 600-900 тысяч рублей для должностных лиц и 1-1,5 миллиона рублей для юрлиц.
Также во втором чтении пакета законопроектов депутаты одобрили инициативу, по которой штрафы за оскорбление властей и государственных символов РФ увеличены в 20 раз по сравнению с первоначальной редакцией. Первое нарушение грозит гражданам штрафом от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, второе обойдется в 100-200 тысяч рублей, а при многократном повторении штраф вырастет до 200-300 тысяч рублей и может быть заменен на 15 суток ареста.
Закон во второй редакции определяет неуважение к властям следующим образом: «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».
Новость дополняется.
Инициатором и одним из авторов законопроекта о фейковых новостях, несущих угрозу обществу, а также проекта об оскорблении власти в Сети выступил глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В администрации президента РФ поддержали концепции поправок о фейковой информации и оскорблении госсимволов. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил 24 января, что инициативы не содержат цензуры и не противоречат Конституции, «потому что права и свободы могут быть ограничены в конституционно значимых целях, а здесь речь идет именно о конституционно значимых целях». В тот же день Госдума приняла законопроекты в первом чтении и приступила к их доработке.