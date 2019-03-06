ЕСПЧ присудил осужденному за коррупцию экс-губернатору Хорошавину пять тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 февраля обязал Россию выплатить 5100 евро бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Суд постановил, что российские власти нарушили запрет на чрезмерную продолжительность предварительного заключения (пункт 3 статьи 5 Европейской конвенции по защите прав и свобод человека). В 2018 году российский суд приговорил экс-губернатора к 13 годам колонии строгого режима за коррупцию.
Соответствующее решение ЕСПЧ опубликовано на сайте суда, на него обратила внимание «Медиазона». В постановлении говорится, что российские суды оказались неспособны оценить личную ситуацию Александра Хорошавина и рассмотреть возможность применения альтернативных мер пресечения. Экс-губернатор еще в 2015 году пожаловался в европейский суд на незаконность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и последующих продлений этой меры.
СКР задержал 58-летнего экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в марте 2015 года. При обыске у него дома обнаружили коллекцию из 195 наручных часов общей стоимостью 602 миллиона рублей. Все имущество Хорошавина было оценено на сумму чуть более миллиарда рублей. Элитные автомобили, недвижимость и все остальное позднее было реквизировано в пользу казны.
Следствие доказало, что Хорошавин создал организованную преступную группировку, в которую вошли его помощник Андрей Икрамов и зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин. Банда с 2009-го по 2015 год получала — по меньшей мере, от восьми местных бизнесменов — взятки. Общая сумма «выбитых» у коммерсантов денег составила 522 миллиона рублей. Предприниматели были вынуждены «давать на лапу» губернатору и его подельникам, чтобы им предоставляли разрешения на осуществление своей деятельности. Все взятки переводились на счета подставных фирм, зарегистрированных в офшорных зонах.
Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года признал Хорошавина виновным в легализации преступных доходов в составе преступной группы и взяточничестве. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.