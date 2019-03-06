ЕСПЧ присудил осужденному за коррупцию экс-губернатору Хорошавину пять тысяч евро

СКР задержал 58-летнего экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина в марте 2015 года. При обыске у него дома обнаружили коллекцию из 195 наручных часов общей стоимостью 602 миллиона рублей. Все имущество Хорошавина было оценено на сумму чуть более миллиарда рублей. Элитные автомобили, недвижимость и все остальное позднее было реквизировано в пользу казны.





Следствие доказало, что Хорошавин создал организованную преступную группировку, в которую вошли его помощник Андрей Икрамов и зампред правительства Сахалинской области Сергей Карепкин. Банда с 2009-го по 2015 год получала — по меньшей мере, от восьми местных бизнесменов — взятки. Общая сумма «выбитых» у коммерсантов денег составила 522 миллиона рублей. Предприниматели были вынуждены «давать на лапу» губернатору и его подельникам, чтобы им предоставляли разрешения на осуществление своей деятельности. Все взятки переводились на счета подставных фирм, зарегистрированных в офшорных зонах.





Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года признал Хорошавина виновным в легализации преступных доходов в составе преступной группы и взяточничестве. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.