Госдума запретила создание хостелов в многоквартирных домах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете использования квартир в жилых домах для создания хостелов. Таким образом, в жилом доме нельзя создавать гостиницу или использовать часть квартир для предоставления гостиничных услуг. Авторы закона считают, что инициатива поможет защитить людей, которые проживают в домах с такими хостелами. Об этом сообщается на сайте Госдумы.





Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил, что основным аргументом для принятия закона стали именно жалобы от граждан на появление таких «гостиниц» в соседних квартирах. Наличие жалоб подтвердила и председатель комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. «Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно, потому что войти в жилое помещение нельзя, это конституционная норма, и нарушать ее нельзя», — пояснила она причины запрета.





Согласно тексту законопроекта, разместить хостел в здании жилого дома будет возможно только после того, как помещение хостела будет переведено в нежилой фонд и оснащено всем необходимым оборудованием. Для создания гостиницы в бывшей квартире ее будет необходимо оборудовать системой звукоизоляции номеров, средствами пожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.





Перевод помещения в жилом доме в нежилой фонд возможен только в том случае, если оно находится на первом этаже или же под помещением на втором и выше этажах нет жилого помещения. Кроме того, жилые квартиры и помещения нежилого фонда должны иметь отдельные входы — таким образом, по новому законодательству входить в хостел через тот же подъезд дома, что и обычные жильцы, стало невозможно.