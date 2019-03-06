Орешкин рассказал о причинах переноса своего выступления в Госдуме

Госдума поставила вопрос выполнения нацпроектов шире, чем это изначально планировалось, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Глава МЭР поддержал перенос своего выступления на более позднюю дату, поскольку считает, что депутаты и его ведомство рассматривали тему по-разному — в министерстве сфокусировались на перспективах реализации отдельных нацпроектов, тогда как в парламенте хотели рассмотреть ситуацию с нацпроектами в целом.
«Вопрос, который был поставлен ребром, — вопрос исполнения национальных проектов. <...> Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано — мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с национальными проектами», — приводит «Интерфакс» слова Орешкина после его выступления.
Министр подчеркнул, что сам поддержал перенос своего выступления. По его словам, к назначенному сроку он сможет представить тему так, как ее хочет рассмотреть Госдума.
Орешкин ранее обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой скорректировать тему его сегодняшнего выступления, пишет РБК со ссылкой на текст письма министра. По данным издания, министр счел преждевременным составлять доклад о реализации нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса, и еще в декабре прошлого года попросил председателя нижней палаты парламента изменить план выступления 6 марта. Однако Володин в ответном письме попросил главу ведомства выступить именно по теме, включающей этот нацпроект.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина во время «правительственного часа» и раскритиковал его за неподготовленность к заседанию. По словам спикера нижней палаты, выступление министра было излишне сфокусировано на нацпроекте по развитию малого и среднего бизнеса, а не на развитии экономики России и финансовом обеспечении реализации нацпроектов в целом.
После этого Володин и глава министерства определили, что Орешкин вновь подготовится к выступлению, которое теперь пройдет в конце марта — начале апреля. Спикер Госдумы отметил, что и депутатам необходимо «подготовиться к разговору совершенно иного содержания», потому что время обязывает подходить к работе более ответственно.