Орешкин рассказал о причинах переноса своего выступления в Госдуме

Госдума поставила вопрос выполнения нацпроектов шире, чем это изначально планировалось, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Глава МЭР поддержал перенос своего выступления на более позднюю дату, поскольку считает, что депутаты и его ведомство рассматривали тему по-разному — в министерстве сфокусировались на перспективах реализации отдельных нацпроектов, тогда как в парламенте хотели рассмотреть ситуацию с нацпроектами в целом.





«Вопрос, который был поставлен ребром, — вопрос исполнения национальных проектов. <...> Вопрос оказался поставлен парламентом гораздо шире, чем это было изначально запланировано — мы ушли от обсуждения отдельных национальных проектов к общей ситуации с национальными проектами», — приводит «Интерфакс» слова Орешкина после его выступления.





Министр подчеркнул, что сам поддержал перенос своего выступления. По его словам, к назначенному сроку он сможет представить тему так, как ее хочет рассмотреть Госдума.