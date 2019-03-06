«А почему нет?»: бизнесмен решил запускать туристов в космос из Нижегородской области

Компания «Космокурс» планирует создать в Нижегородской области частный космодром, с которого будет запускать туристические рейсы на околоземную орбиту на кораблях собственного производства. Общая стоимость проекта — 150-200 миллионов долларов. Об этом Daily Storm рассказал директор фирмы Павел Пушкин, отметивший, что первый запуск планируется осуществить в 2025 году, и что интерес к полету в космос уже выразили некоторые энтузиасты из России. Решение строить базу для запусков в космос на Волге Пушкин объяснил административно-экономическими соображениями.
«Нижегородская область? А почему бы и нет? Мы рассматривали разные регионы в Российской Федерации, их было достаточно много, — сказал директор «Космокурса». — Очевидные особенности Нижегородской области — сильный регион с развитой инфраструктурой и промышленностью, кадровыми ресурсами. И самое главное — близость к Москве, то есть очень хорошая транспортная доступность. Нам не важны широта и долгота. Нам нужно лишь, чтобы там была относительно ровная площадка и удаленность от населенных пунктов».
Пушкин подчеркнул, что губернатор региона «очень хорошо отнесся к проекту». Чиновники из администрации Нижегородской области совместно с сотрудниками «Космокурса» сейчас просматривают несколько площадок в области, которые могут стать базой будущего частного космодрома, отметил он.
«Космокурс» с нуля создает многоразовую ракету и жилой модуль своего корабля. В 2020 году компания планирует осуществить первый тестовый запуск. «Это одноступенчатая ракета с жидкостными двигателями, у которой наверху будет космический аппарат с туристами. После выхода в космос аппарат с туристами отсоединяется и затем по инерции падает вниз, и в этот момент люди испытывают невесомость. И ракета, и аппарат многоразовые. Практически все нашего производства и проектирования», — рассказал Пушкин.
По его словам, в мире еще только одна компания — американская Virgin Galactic — осуществляет подобного рода туристические космические запуски.
«Мы планируем, что порядка 700 туристов в год будут летать. Это около 115 пусков, — продолжил Пушкин. — На нас уже выходили люди, порядка десяти человек из России, которые хотят полететь. Некоторые из них говорят, что они прямо сейчас готовы заплатить и полететь! Мы о продаже билетов пока не заявляли — пока что наш проект еще лишь в стадии организации».
Глава «Космокурса» также сказал, что не видит смысла в сотрудничестве с иностранными коллегами, например с компанией SpaceX Илона Маска, которая уже разработала, испытала и успешно использует многоразовые ракеты.
«Если кто-то в России готов купить у Илона Маска ракету и возить на ней людей, я ему поставлю памятник. Я не планирую ничего ни у кого закупать. И не потому, что я такой гордый. Моя задача — сделать самому. И я не верю, что нам что-то продадут. Страна, которая может только купить, развивается не туда», — объяснил он.
Компания «Космокурс» была основана в 2014 году в рамках проекта «Сколково». Ее директор, Павел Пушкин, — выпускник Московского авиационного института (МАИ). До основания «Космокурса» он работал в Центре Хруничева. В 2017 году «Космокурс» получил от Роскосмоса лицензию на осуществление космических полетов.