«А почему нет?»: бизнесмен решил запускать туристов в космос из Нижегородской области

«Космокурс» с нуля создает многоразовую ракету и жилой модуль своего корабля. В 2020 году компания планирует осуществить первый тестовый запуск. «Это одноступенчатая ракета с жидкостными двигателями, у которой наверху будет космический аппарат с туристами. После выхода в космос аппарат с туристами отсоединяется и затем по инерции падает вниз, и в этот момент люди испытывают невесомость. И ракета, и аппарат многоразовые. Практически все нашего производства и проектирования», — рассказал Пушкин.





По его словам, в мире еще только одна компания — американская Virgin Galactic — осуществляет подобного рода туристические космические запуски.





«Мы планируем, что порядка 700 туристов в год будут летать. Это около 115 пусков, — продолжил Пушкин. — На нас уже выходили люди, порядка десяти человек из России, которые хотят полететь. Некоторые из них говорят, что они прямо сейчас готовы заплатить и полететь! Мы о продаже билетов пока не заявляли — пока что наш проект еще лишь в стадии организации».





Глава «Космокурса» также сказал, что не видит смысла в сотрудничестве с иностранными коллегами, например с компанией SpaceX Илона Маска, которая уже разработала, испытала и успешно использует многоразовые ракеты.





«Если кто-то в России готов купить у Илона Маска ракету и возить на ней людей, я ему поставлю памятник. Я не планирую ничего ни у кого закупать. И не потому, что я такой гордый. Моя задача — сделать самому. И я не верю, что нам что-то продадут. Страна, которая может только купить, развивается не туда», — объяснил он.





Компания «Космокурс» была основана в 2014 году в рамках проекта «Сколково». Ее директор, Павел Пушкин, — выпускник Московского авиационного института (МАИ). До основания «Космокурса» он работал в Центре Хруничева. В 2017 году «Космокурс» получил от Роскосмоса лицензию на осуществление космических полетов.