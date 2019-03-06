Путин: 594 шпиона раскрыли в России за прошлый год

Президент России Владимир Путин рассказал, что контрразведка России в 2018 году пресекла деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Иностранная разведка хочет увеличить влияние на происходящие в РФ процессы, этому необходимо противодействовать, заявил президент.
«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа», — обратился президент к присутствующим на заседании коллегии ФСБ, цитата ТАСС. Он подчеркнул, что органы контрразведки действовали результативно и наступательно — благодаря их успешным спецоперациям удалось разоблачить почти 600 шпионов.
Кроме того, в ходе заседания Путин сообщил, что ФСБ возбудила 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, еще около семи тысяч дел возбуждено другими правоохранительными органами, согласно данным службы безопасности. «Жду от вас и более активных действий по борьбе с коррупцией. Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены», — цитирует его РИА Новости. Также президент рассказал, что остается высоким число предотвращенных терактов — около 20 в год, этот уровень сохраняется последние три года.
Кроме того, Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ оперативно реагировать на нарушение прав предпринимателей со стороны отдельных представителей правоохранительных, контрольных и надзорных органов. «Рассчитываю, что и вы в рамках своих полномочий внесете вклад в решение важнейшей задачи по обеспечению законных прав и интересов и предпринимателей, и вообще всех граждан России», — отметил он.
В марте прошлого года Владимир Путин говорил, что за 2017 год сотрудники российских спецслужб пресекли деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранной разведки. Согласно открытым данным, с 2000-го по 2017 год ФСБ обезвредила не менее трех тысяч шпионов, при этом статистика за 2002-й, 2009-й и 2010 годы не публиковалась.
В прошлом году ТАСС, ссылаясь на открытые источники, писал, что 2017 год стал рекордным по числу иностранных разведчиков и их агентов, чью деятельность пресекла российская контрразведка. Таким образом, сейчас этот рекорд принадлежит статистике за 2018 год. По сравнению с 2000 годом (тогда спецслужбы пресекли деятельность 41 иностранного шпиона) показатели за 2018-й выросли более чем в 14 раз.