Путин: 594 шпиона раскрыли в России за прошлый год

Президент России Владимир Путин рассказал, что контрразведка России в 2018 году пресекла деятельность 129 штатных сотрудников и 465 агентов иностранных спецслужб. Иностранная разведка хочет увеличить влияние на происходящие в РФ процессы, этому необходимо противодействовать, заявил президент.





«Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении, всеми путями ищут доступ к сведениям политического, экономического, научного, технологического характера. Тем надежнее должна быть ваша работа», — обратился президент к присутствующим на заседании коллегии ФСБ, цитата ТАСС. Он подчеркнул, что органы контрразведки действовали результативно и наступательно — благодаря их успешным спецоперациям удалось разоблачить почти 600 шпионов.





Кроме того, в ходе заседания Путин сообщил, что ФСБ возбудила 405 уголовных дел в сфере противодействия коррупции, еще около семи тысяч дел возбуждено другими правоохранительными органами, согласно данным службы безопасности. «Жду от вас и более активных действий по борьбе с коррупцией. Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на реализацию гособоронзаказа, должны быть защищены», — цитирует его РИА Новости. Также президент рассказал, что остается высоким число предотвращенных терактов — около 20 в год, этот уровень сохраняется последние три года.