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СМИ: украинскому журналисту грозит 10 лет за фразы «киевский режим» и «гражданская война»
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СМИ: украинскому журналисту грозит 10 лет за фразы «киевский режим» и «гражданская война»

Владимир Скачко подчеркнул, что подозрения СБУ опираются на его публикации от 16 марта 2014 года

Украинский журналист Владимир Скачко, который обвиняется Службой безопасности Украины (СБУ) в сговоре с целью посягательства на территориальную целостность страны, сообщил, что интерес спецслужб может быть связан с его статьями за 2014 год для «РИА Новости Украина». В текстах были слова «гражданская война» и «киевский режим». Как сообщил журналист в интервью изданию «Страна», он всего лишь обсуждает ситуацию на Украине. Согласно части 2 статьи 110 УК Украины, в нарушении которой журналиста подозревает СБУ, Скачко грозит до 10 лет тюрьмы. 5 марта силовики провели в его квартире обыски и вызвали его на допрос на 11 марта.


«Мне вручили подозрение, на основании которого вручили повестку на допрос. 110 статья звучит очень угрожающе. Меня обвиняют [в том], что якобы я действовал в сговоре с руководителем «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Хотя кратковременные трудовые отношения редактора и журналиста являются не сговором, а просто трудовыми отношениями. Для того, чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским, но зачем это и кому это нужно — я не знаю. Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуацию на Украине», цитирует «Страна» слова Скачко.


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«Базируется все на статье от 16 марта 2014 года «Референдум в Крыму — не уход, а возвращение?» и «Федерализация — путь спасения целостности или дробление Украины?» Но я везде ставил вопросы и обсуждал. Следовательно, призывов в статьях нет никаких. Это [как] если бы я обсуждал диарею у руководства СБУ, а меня обвинили бы, что я призвал заразить их диареей, понимаете?» заявил журналист.


По данным издания, тексты Скачко на протяжении нескольких часов изучала приглашенный эксперт. По словам Скачко, она искала доказательства того, что журналист пытался «порвать Украину на куски, разжигая ненависть» и особо выделила в текстах фразы «гражданская война» и «киевский режим», назвав их «нарративами и маркерами российской пропаганды».


Также, по мнению Скачко, интерес спецслужб может быть связан с будущими выборами президента Украины. «Смысл этого «деяния» — исключить меня из предвыборной политической борьбы, заставив замолчать, для чего у меня были изъяты телефон, ноутбук и компьютер, а еще кредитная карточка. Я практически лишен и средств производства, и средств существования», — добавил он. Также Скачко предположил, что после допроса 11 марта его могут задержать.


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Мнение журналиста поддержала его адвокат Наталья Наталина, заявив, что статья «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц», в нарушении которой подозревают Скачко, «не предполагает никаких альтернатив, кроме содержания под стражей. Санкция — от пяти до 10 лет лишения свободы».


По мнению юриста, внимание СБУ к деятельности Скачко связано с делом задержанного 15 мая 2018 года главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Наталина заявила, что следствие придерживается версии, согласно которой Скачко вместе с другими журналистами «готовил информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа» для ряда украинских СМИ.


СБУ 5 марта провела обыски в квартире оппозиционного журналиста и вызвала его на допрос на 11 марта. Скачко отметил, что никаких призывов к нарушению территориальной целостности он не совершал и на допрос обязательно поедет, потому что не считает себя виновным и надеется, что «хоть какие-то остатки правосудия в этой стране еще существуют». Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано на странице украинского журналиста Руслана Коцабы.