СМИ: украинскому журналисту грозит 10 лет за фразы «киевский режим» и «гражданская война»

Украинский журналист Владимир Скачко, который обвиняется Службой безопасности Украины (СБУ) в сговоре с целью посягательства на территориальную целостность страны, сообщил, что интерес спецслужб может быть связан с его статьями за 2014 год для «РИА Новости Украина». В текстах были слова «гражданская война» и «киевский режим». Как сообщил журналист в интервью изданию «Страна», он всего лишь обсуждает ситуацию на Украине. Согласно части 2 статьи 110 УК Украины, в нарушении которой журналиста подозревает СБУ, Скачко грозит до 10 лет тюрьмы. 5 марта силовики провели в его квартире обыски и вызвали его на допрос на 11 марта.
«Мне вручили подозрение, на основании которого вручили повестку на допрос. 110 статья звучит очень угрожающе. Меня обвиняют [в том], что якобы я действовал в сговоре с руководителем «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским. Хотя кратковременные трудовые отношения редактора и журналиста являются не сговором, а просто трудовыми отношениями. Для того, чтобы навесить сговор, я иду вместе с Вышинским, но зачем это и кому это нужно — я не знаю. Я не революционер, а журналист, который пишет и пытается обсуждать ситуацию на Украине», — цитирует «Страна» слова Скачко.
«Базируется все на статье от 16 марта 2014 года «Референдум в Крыму — не уход, а возвращение?» и «Федерализация — путь спасения целостности или дробление Украины?» Но я везде ставил вопросы и обсуждал. Следовательно, призывов в статьях нет никаких. Это [как] если бы я обсуждал диарею у руководства СБУ, а меня обвинили бы, что я призвал заразить их диареей, понимаете?» — заявил журналист.
По данным издания, тексты Скачко на протяжении нескольких часов изучала приглашенный эксперт. По словам Скачко, она искала доказательства того, что журналист пытался «порвать Украину на куски, разжигая ненависть» и особо выделила в текстах фразы «гражданская война» и «киевский режим», назвав их «нарративами и маркерами российской пропаганды».
Также, по мнению Скачко, интерес спецслужб может быть связан с будущими выборами президента Украины. «Смысл этого «деяния» — исключить меня из предвыборной политической борьбы, заставив замолчать, для чего у меня были изъяты телефон, ноутбук и компьютер, а еще кредитная карточка. Я практически лишен и средств производства, и средств существования», — добавил он. Также Скачко предположил, что после допроса 11 марта его могут задержать.
Мнение журналиста поддержала его адвокат Наталья Наталина, заявив, что статья «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц», в нарушении которой подозревают Скачко, «не предполагает никаких альтернатив, кроме содержания под стражей. Санкция — от пяти до 10 лет лишения свободы».
По мнению юриста, внимание СБУ к деятельности Скачко связано с делом задержанного 15 мая 2018 года главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Наталина заявила, что следствие придерживается версии, согласно которой Скачко вместе с другими журналистами «готовил информационные материалы по заказу российских пропагандистских медиа» для ряда украинских СМИ.
СБУ 5 марта провела обыски в квартире оппозиционного журналиста и вызвала его на допрос на 11 марта. Скачко отметил, что никаких призывов к нарушению территориальной целостности он не совершал и на допрос обязательно поедет, потому что не считает себя виновным и надеется, что «хоть какие-то остатки правосудия в этой стране еще существуют». Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано на странице украинского журналиста Руслана Коцабы.