СМИ: украинскому журналисту грозит 10 лет за фразы «киевский режим» и «гражданская война»

Украинский журналист Владимир Скачко, который обвиняется Службой безопасности Украины (СБУ) в сговоре с целью посягательства на территориальную целостность страны, сообщил, что интерес спецслужб может быть связан с его статьями за 2014 год для «РИА Новости Украина». В текстах были слова «гражданская война» и «киевский режим». Как сообщил журналист в интервью изданию «Страна», он всего лишь обсуждает ситуацию на Украине. Согласно части 2 статьи 110 УК Украины, в нарушении которой журналиста подозревает СБУ, Скачко грозит до 10 лет тюрьмы. 5 марта силовики провели в его квартире обыски и вызвали его на допрос на 11 марта.



