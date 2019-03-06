Путин подписал закон о паллиативной помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации паллиативной медпомощи в России. Закон в том числе закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными и психотропными лекарственными препаратами. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.





Закон определяет паллиативную медпомощь как «комплекс мероприятий, включающих медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и уход» для улучшения качества жизни неизлечимо больных. Такая помощь направлена на облегчение боли и других тяжелых проявлений заболевания.





Инициатива предусматривает облегчение боли, «связанной с заболеванием, состоянием и (или) медицинским вмешательством, методами и лекарственными препаратами», в том числе наркотическими лекарственными и психотропными лекарственными препаратами. Закон гарантирует, что неизлечимо больному предоставят «для использования на дому медицинские изделия, предназначенные для поддержания функций органов и систем организма человека».





Паллиативная помощь будет оказываться прошедшими спецподготовку медработниками как в стационарных условиях, так и на дому. При этом медицинские организации, оказывающие такую помощь, должны будут взаимодействовать с родственниками пациента, волонтерами, организациями соцобслуживания и религиозными организациями.





Сейчас в базе данных Минздрава России числится около 300 тысяч паллиативных пациентов, сообщает ТАСС. По информации экспертов, их количество может достигать 800 тысяч человек.