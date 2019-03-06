Медведев обвинил США в выходе из ДРСМД под надуманным предлогом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая в ходе российско-люксембургских переговоров на вопрос о выходе США из ДРСМД, заявил, что Вашингтон отказался от выполнения условий договора под надуманным предлогом, не став решать накопившиеся проблемы. По словам Медведева, несмотря на взаимные претензии, Россия и США обязательно продолжат диалог. Также премьер-министр предложил расширить список участников Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что количество оружия в мире значительно увеличилось за последние годы.





«Под надуманным предлогом… они [США] просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле всем же все понятно — разорвали договор, который был одним из инструментов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», — цитирует РИА Новости слова премьер-министра. Медведев добавил, что список участников ДРСМД необходимо расширить, потому что последствия того, что количество оружия во всем мире лишь нарастает, коснутся в итоге всего мира.