Медведев обвинил США в выходе из ДРСМД под надуманным предлогом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая в ходе российско-люксембургских переговоров на вопрос о выходе США из ДРСМД, заявил, что Вашингтон отказался от выполнения условий договора под надуманным предлогом, не став решать накопившиеся проблемы. По словам Медведева, несмотря на взаимные претензии, Россия и США обязательно продолжат диалог. Также премьер-министр предложил расширить список участников Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, потому что количество оружия в мире значительно увеличилось за последние годы.
«Под надуманным предлогом… они [США] просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле всем же все понятно — разорвали договор, который был одним из инструментов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», — цитирует РИА Новости слова премьер-министра. Медведев добавил, что список участников ДРСМД необходимо расширить, потому что последствия того, что количество оружия во всем мире лишь нарастает, коснутся в итоге всего мира.
Также премьер-министр коснулся вопроса интеграции России и Белоруссии. По мнению Медведева, все слова по этому поводу не имеют никакого смысла, пока не будет проведена «скучная работа по согласованию основных документов». Лишь после этого, убежден он, можно будет обсудить название единой валюты Союзного государства.
«Бессмысленно говорить о том, где будет эмиссионный центр, как будет называться валюта [Союзного государства], пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать», — уверен премьер-министр. Вместе с тем он подчеркнул, что интеграция Белоруссии и России идет «нормально и правильно». Что касается спорных высказываний на эту тему белорусского лидера Александра Лукашенко, Медведев напомнил, что данный вопрос уже поднимался ранее президентами двух стран.
По мнению главы правительства, над углублением интеграции надо работать, а не просто говорить, что «явно Россия ничего не хочет, это все для прикрытия. Если бы так рассуждали отцы-основатели Европейского союза, то никакого Европейского союза бы не было». Премьер-министр подчеркнул, что для успеха дальнейшего объединения Белоруссии и России «нужно создать те институты, которые не созданы». Интеграция, по словам Медведева, произойдет только в том случае, «если будет согласие двух сторон, насильно туда никого затянуть невозможно».
В рамках «Большого разговора» 1 марта Александр Лукашенко затронул проблему объединения Белоруссии и России и создания единой валюты в рамках нового государства. По его словам, россияне готовы к объединению, однако белорусы предпочитают «жить в своих квартирах». Президент РФ Владимир Путин никогда на переговорах с ним не высказывал идей о необходимости вхождения Белоруссии в состав России, отметил белорусский лидер. При этом он напомнил, что 15 февраля на встрече с российским коллегой вопрос объединения двух стран не поднимался.