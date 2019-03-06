Кандидат в президенты Украины решил превратить все население страны в партизан

Кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос заявил, что все мирное население страны необходимо вооружить нарезным оружием. Партизанская армия, по мнению Кривоноса, будет способна противостоять России. Эта армия, убежден кандидат, должна сражаться «круглыми сутками, месяцами, годами». Вооруженным силам Украины (ВСУ) должна принадлежать при этом второстепенная роль.
«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача», — сказал Кривонос в интервью Youtube-каналу «Крым критическое мышление».
По его словам, вооруженное население Украины может создать «новую Чечню» для российской армии на своей территории. Вооружить и обучать население должны украинские власти. Проект создания партизанской армии и ее вооружения прописан в предвыборной программе кандидата, которая называется «Пять лет до успеха», отметил Кривонос.
48-летний Сергей Кривонос является первым заместителем командующего Силами специальных операций ВС Украины Игоря Лунева. В 2014 году Кривонос воевал в Донбассе, в частности, принимал участие в обороне аэродрома Краматорск. В конце 2014-го был переведен на штабную работу в Управление специальных операций Генштаба Украины. Кресло первого заместителя командующего Силами специальных операций занимает с 2016 года. Украинский ЦИК зарегистрировал Кривоноса в качестве кандидата на пост президента Украины 5 февраля. Его выдвинула партия «Воины АТО».
Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта. Согласно данным соцопросов, лидером в президентской гонке в начале марта является шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать чуть более 25% граждан Украины.