Кандидат в президенты Украины решил превратить все население страны в партизан

«Народ у нас должен быть вооружен. Нарезным оружием. Это является одним из пунктов моей программы и, непосредственно, это главная задача», — сказал Кривонос в интервью Youtube-каналу «Крым критическое мышление».





По его словам, вооруженное население Украины может создать «новую Чечню» для российской армии на своей территории. Вооружить и обучать население должны украинские власти. Проект создания партизанской армии и ее вооружения прописан в предвыборной программе кандидата, которая называется «Пять лет до успеха», отметил Кривонос.





48-летний Сергей Кривонос является первым заместителем командующего Силами специальных операций ВС Украины Игоря Лунева. В 2014 году Кривонос воевал в Донбассе, в частности, принимал участие в обороне аэродрома Краматорск. В конце 2014-го был переведен на штабную работу в Управление специальных операций Генштаба Украины. Кресло первого заместителя командующего Силами специальных операций занимает с 2016 года. Украинский ЦИК зарегистрировал Кривоноса в качестве кандидата на пост президента Украины 5 февраля. Его выдвинула партия «Воины АТО».





Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта. Согласно данным соцопросов, лидером в президентской гонке в начале марта является шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать чуть более 25% граждан Украины.