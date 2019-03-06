Шойгу попросили проверить деятельность «новой Васильевой» из Минобороны

Редакция ПАСМИ обратилась к министру обороны России Сергею Шойгу и главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой организовать проверку деятельности экс-руководителя компании «Веста» Наталии Красавцевой, сейчас возглавляющей один из департаментов Минобороны. Издание неоднократно сообщало, что Красавцева может быть замешана в коррупции, и отмечало, что интересы чиновницы лоббирует замминистра обороны Тимур Иванов.





По информации ПАСМИ, Наталия Красавцева до работы в Минобороны возглавляла три фирмы — «Веста», «Компания Веста» и «Форма Т». Однако после назначения на должность руководителя Департамента эксплуатации, содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны Красавцева лишь номинально отошла от управления компаниями, писало издание. По информации журналистов, фирмы, которыми чиновница продолжает руководить фактически, с нарушениями заключили контракты с оборонным ведомством.





Как рассказали источники ПАСМИ, по личному указанию Сергея Шойгу была организована проверка выполнения контракта по военной части в Сергиевом Посаде, где срок сдачи объектов был сорван на три года. Издание писало, что ремонтом военной части занималась принадлежавшая Красавцевой «Веста».





В издании предположили, что Наталия Красавцева по-прежнему руководит департаментом Минобороны из-за долгой проверки ее деятельности, либо из-за того, что организаторов проверки ввели в заблуждение.





Около 50 миллионов рублей из средств, полученных от Минобороны, «Веста», «Компания Веста» и «Форма Т» перевели другим фирмам, а те, в свою очередь, зачислили средства физическим лицам, которые позднее сняли их в наличной форме. Об этом издание писало, ссылаясь на полный список предприятий и имен. Журналисты отметили, что как раз в период основных работ по объектам Минобороны Наталия Красавцева заключила договор на покупку отеля в Италии на 46 миллионов рублей.