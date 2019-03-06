«Как черт от ладана»: глава Республики Алтай заявил, что люди бегут от «Единой России»

Глава Республики Алтай Александр Бердников, выступая 6 марта на сессии Госсобрания, заявил, что население сторонится «Единой России», и подчеркнул, что не только простые граждане, но даже кандидаты от партии бегут от нее, как «черт от ладана». Политик сделал подобное заявление после утверждения проекта поправок «Единой России» в региональный закон «О выборах», в котором партия предложила сократить количество списочников (входящих в списки политических партий) с 21 до 11 человек и увеличить количество одномандатников с 20 до 30 человек. Оппозиция негативно оценила проект, заявив, что это ведет к монополии партии в представительном органе, и предложила сразу переименовать Госсобрание Республики Алтай в «совет «Единой России».
«Я понимаю, что по партийным спискам очень удобно, конечно, это проще. Вы поймите: у нашего народа менталитет такой, люди все равно голосуют за персону, не за идею. Чего бояться-то? <…> Я считаю, что в будущем партии вообще должны уйти в прошлое... Да от «Единой России» сейчас бегут, как черт от ладана... Пенсионная реформа, тарифы ЖКХ, НДС и т. д. Сейчас кто пойдет от «Единой России», — они же не будут говорить, что они от ЕР, бросаясь, как Матросов, на амбразуру», — цитирует слова главы республики ИА «Банкфакс». По мнению Бердникова, задача партии в том, чтобы «контролировать исполнительную власть и регулировать стабильность в обществе своими законами, а не делить деньги».
Представители других партий также не остались в стороне. Юрий Самташев из ЛДПР заявил, что «единороссы вообще должны принять закон и исключить партии с другим мнением из выборов».
Депутат с иронией напомнил об уроках истории и подчеркнул, что если «Единая Россия» продолжит так работать, то рано или поздно она разделится «на большевиков и меньшевиков, и большевики снова станут коммунистами».
Руководитель фракции «Патриотов России» Геннадий Сумин отметил, что «Единая Россия» приняла проект поправок явно с многочисленными нарушениями и старалась с этим не затягивать. По его словам, ситуация складывается таким образом, что укрепляются позиции только одной партии. Сумин обратил особое внимание, что «о законопроекте депутаты вообще узнали из СМИ», а сама инициатива была разработана только для того, чтобы сохранить большинство в парламенте за «Единой Россией», которая не может похвастать популярностью в народе.
За законопроект проголосовало 28 депутатов, против — семь, воздержались трое. Как отмечает «Банкфакс», законопроект будет принят в любом случае, даже если оппозиция выступает против него единогласно. Для его принятия требуется всего 21 голос, в то время как количество представителей «Единой России» в парламенте — 27 человек. По новым правилам выборы в Эл Курултай (Государственное собрание Республики Алтай) пройдут в сентябре 2019 года.