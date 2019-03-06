«Как черт от ладана»: глава Республики Алтай заявил, что люди бегут от «Единой России»

Глава Республики Алтай Александр Бердников, выступая 6 марта на сессии Госсобрания, заявил, что население сторонится «Единой России», и подчеркнул, что не только простые граждане, но даже кандидаты от партии бегут от нее, как «черт от ладана». Политик сделал подобное заявление после утверждения проекта поправок «Единой России» в региональный закон «О выборах», в котором партия предложила сократить количество списочников (входящих в списки политических партий) с 21 до 11 человек и увеличить количество одномандатников с 20 до 30 человек. Оппозиция негативно оценила проект, заявив, что это ведет к монополии партии в представительном органе, и предложила сразу переименовать Госсобрание Республики Алтай в «совет «Единой России».



