Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии

Заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер 25 февраля заявила, что Берлин поддерживает введение новых санкций против Каракаса. 1 февраля верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала, что главы МИД стран ЕС могут обсудить возможность расширения ограничений против Венесуэлы. По ее словам, санкции «связаны с запретом на въезд и заморозкой счетов» отдельных граждан Боливарианской Республики, которые несут ответственность за воспрепятствование демократическому волеизъявлению народа.





Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.





30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и сообщил ему о своей поддержке. О признании Гуайдо в качестве врио главы страны также заявили в Бразилии, Аргентине, некоторых странах ЕС. В России, Мексике, Китае, Турции президентом Венесуэлы по-прежнему считают Мадуро.