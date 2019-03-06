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Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии
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Венесуэла объявила персоной нон грата посла Германии

Главу дипмиссии ФРГ обвинили во вмешательстве во внутренние дела Боливарианской Республики

Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии в республике Даниэля Кринера. Такое решение было принято из-за вмешательства дипломата во внутренние дела Каракаса. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса. С января в республике продолжается политический кризис — временным президентом Венесуэлы себя провозгласил лидер оппозиции Хуан Гуайдо, его поддержали США и страны ЕС.


«Правительство Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о решении объявить персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера из-за осуществляемых актов вмешательства во внутренние дела страны», — написал глава МИД Венесуэлы в Twitter.



Каракас считает неприемлемым тот факт, что дипломат выступает на территории Венесуэлы в роли, «более типичной для политического лидера, в четком соответствии с программой экстремистского сектора венесуэльской оппозиции».


«Венесуэла свободна и независима, поэтому действия дипломатических представителей, предполагающие вмешательство в вопросы исключительной компетенции народа и властей венесуэльского государства, не принимаются и не будут приниматься», — говорится в размещенном Арреасой заявлении МИД Венесуэлы, цитата по РИА Новости. Каракас готов поддерживать уважительные отношения со всеми европейскими странами, которые способствуют мирному урегулированию ситуации в стране и налаживанию диалога, добавили в ведомстве.


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Заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер 25 февраля заявила, что Берлин поддерживает введение новых санкций против Каракаса. 1 февраля верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала, что главы МИД стран ЕС могут обсудить возможность расширения ограничений против Венесуэлы. По ее словам, санкции «связаны с запретом на въезд и заморозкой счетов» отдельных граждан Боливарианской Республики, которые несут ответственность за воспрепятствование демократическому волеизъявлению народа.


Политический кризис в Венесуэле продолжается с середины января. После проведения церемонии инаугурации президента Николаса Мадуро спикер парламента страны Хуан Гуайдо заявил о своих претензиях на кресло руководителя республики в связи с плачевным состоянием экономики, переживающей мощнейший кризис с гиперинфляцией. 23 января Гуайдо на митинге в центре Каракаса объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Мадуро и его окружение считают Гуайдо несамостоятельным политиком, указывая на его связи с Вашингтоном.


30 января президент США Дональд Трамп позвонил Гуайдо и сообщил ему о своей поддержке. О признании Гуайдо в качестве врио главы страны также заявили в Бразилии, Аргентине, некоторых странах ЕС. В России, Мексике, Китае, Турции президентом Венесуэлы по-прежнему считают Мадуро. 


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