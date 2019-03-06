Депутат «Единой России» заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши»

Бывший гендиректор волгоградской структуры «Газпрома», действующий депутат от «Единой России» Гасан Набиев на заседании Волгоградской областной думы 6 марта заявил, что пенсии в размере восьми тысяч рублей получают лишь «тунеядцы и алкаши». Так Набиев прокомментировал выступление депутата Михаила Таранцова, который заявил, что прожиточный минимум по региону и стране в целом составляет около 20 тысяч рублей, а не 8,5 тысяч рублей, установленные в области.



