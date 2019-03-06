Депутат «Единой России» заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши»

Бывший гендиректор волгоградской структуры «Газпрома», действующий депутат от «Единой России» Гасан Набиев на заседании Волгоградской областной думы 6 марта заявил, что пенсии в размере восьми тысяч рублей получают лишь «тунеядцы и алкаши». Так Набиев прокомментировал выступление депутата Михаила Таранцова, который заявил, что прожиточный минимум по региону и стране в целом составляет около 20 тысяч рублей, а не 8,5 тысяч рублей, установленные в области.
«Я один из вас — самым крупным руководителем был на предприятии, где работало около шести тысяч человек. Спросить у тех работников, которые работали на предприятии, от и до, — у них пенсии сегодня не то, что Михаил Александрович [Таранцов] говорит. Гораздо выше. Не восемь тысяч, не семь тысяч, Михаил Александрович, как мы говорим, минималка, а у них 16-17 тысяч рублей, а у некоторых — 20 тысяч рублей», — привел слова депутата «Росбалт».
По мнению Набиева, только те, кто был тунеядцем или алкоголиком в советские годы, не получают достойной пенсии, и «поэтому у них восемь тысяч рублей», а не «20-25 тысяч рублей и более». По словам депутата, каждый малоимущий сам виноват в том, что не стал «нормальным человеком». После этого Набиев призвал «нормально проголосовать», а не «болтать... и лишние разговоры вести».
Согласно данным «Росбалта», в декларации о доходах и имуществе за 2017 год Гасан Набиев указал, что заработал почти 14 миллионов рублей, а в его собственности находятся три квартиры. В 2016 году народный избранник задекларировал доход в 56,5 миллиона рублей.