МИД: Россия ответит на любые ракеты, запрещенные ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на размещенные США в любом уголке мира ракеты, запрещенные по условиям ДРСМД. Вместе с тем министр отметил, что Россия не собирается принимать участие в гонке вооружений.
«Президент [Путин] подчеркнул, что, если США, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, ... где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, с тем чтобы в том же регионе появились и наши ракеты», — цитирует РИА Новости слова министра.
Лавров особо подчеркнул, что Россия не будет принимать участие в гонке вооружений. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно об этом сообщал ранее, как и то, что Россия готова вернуться к ДРСМД, но при условии готовности со стороны США.
«Мы никогда не отказывались от консультаций, переговоров, нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях. И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе, передававшиеся в письменном виде, остались без реакции. И, как вы знаете, президент сказал, что все эти предложения остаются на столе, но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем. Они про эти предложения знают. Когда дозреют - милости просим», — сообщил Лавров.
Также министр коснулся вопроса по поводу заявления США о введении санкций против стран третьего мира, которые поддерживают венесуэльского президента Николаса Мадуро. По мнению Лаврова, он сам не слышал подобные заявления, но считает их «аррогантными и неправомерными» и пожаловался, что отслеживать их «просто не хватает времени и, честно, желания не хватает».
«Это лишнее подтверждение, если было заявлено, что все, кто поддерживает законного президента Венесуэлы, будут подвержены санкциям, лишнее подтверждение того, что американская дипломатия быстро утрачивает и вкус, и способность к дипломатическим методам, к использованию дипломатических инструментов и переходит на язык, который для дипломатии никогда не был характерным, и надеюсь, этот пример не для кого не будет заразительными», — подчеркнул министр.
Ранее 6 марта специальный представитель США Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции против третьих стран, поддерживающих режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На данный момент действуют санкции против Венесуэлы, правительства Мадуро и отдельных компаний.
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.