МИД: Россия ответит на любые ракеты, запрещенные ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном заявил, что Москва оставляет за собой право ответить на размещенные США в любом уголке мира ракеты, запрещенные по условиям ДРСМД. Вместе с тем министр отметил, что Россия не собирается принимать участие в гонке вооружений.





«Президент [Путин] подчеркнул, что, если США, выйдя из этого договора и развязав себе руки, начнут развертывать запрещенные пока договором ракеты в той или иной части мира, ... где бы ни появились такие ракеты американского производства, мы оставляем за собой право сделать то же самое, с тем чтобы в том же регионе появились и наши ракеты», — цитирует РИА Новости слова министра.





Лавров особо подчеркнул, что Россия не будет принимать участие в гонке вооружений. По его словам, президент РФ Владимир Путин уже неоднократно об этом сообщал ранее, как и то, что Россия готова вернуться к ДРСМД, но при условии готовности со стороны США.