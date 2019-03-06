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Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит резонансное заявление депутата о пенсиях для тунеядцев
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Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит резонансное заявление депутата о пенсиях для тунеядцев

Ранее волгоградский депутат-единоросс заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в том, что не стали «нормальными людьми»

Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит на ближайшем заседании резонансное высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, завившего, что пенсии в 8 тысяч рублей получают лишь «тунеядцы и алкаши». По словам представителей комиссии, слова волгоградского депутата не имеют ничего общего с позицией партии, а на заседании обязательно будет поднят вопрос о правомерности нахождения Набиева в рядах «Единой России». Позже Набиев принес свои извинения тем, кого возмутили его слова и сообщил, что для него в приоритете «помощь людям, особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации».


«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России», — цитирует ТАСС главу Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Политик напомнил, что ранее президент России Владимир Путин призывал чиновников и соцработников чутко реагировать на нужды простых людей.


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Пискарева поддержал секретарь комиссии по этике, политик Евгений Ревенко, который особо подчеркнул, что «одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились». По мнению Ревенко, слова волгоградского депутата не совпадают с позицией «Единой России», а «вызывают оторопь и возмущение». «Мы рассмотрим вопрос о высказываниях волгоградского депутата на ближайшем заседании комиссии по этике», — добавил он.


Позже бывший гендиректор волгоградской структуры «Газпрома» и депутат от «Единой России» Гасан Набиев попросил прощения у всех, кого возмутило его «неточное высказывание по поводу пенсий». Депутат подчеркнул, что, приведя в пример работников собственного предприятия, которые, по словам Набиева, в среднем получают 16-17 тысяч рублей, поступил «некорректно».


Вместе с тем волгоградский депутат добавил, что при «прежней пенсионной системе» тем, кто мало трудился и тем, кто, напротив, работал очень много, была назначена «практически одинаковая и довольно скромная пенсия». Набиев подчеркнул, что считает это несправедливым. «Для меня в приоритете помощь людям, особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И поэтому сегодня я поддержал законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума», — резюмировал Набиев.


Ранее 6 марта Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в размере восьми тысяч рублей получают лишь «тунеядцы и алкаши». Так депутат прокомментировал выступление представителя фракции коммунистов Михаила Таранцова, который заявил, что прожиточный минимум по региону и стране в целом составляет около 20 тысяч рублей, а не 8,5 тысяч рублей, установленные в области.


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Комиссия «Единой России» по этике, которую возглавляет депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, избирается открытым голосованием из числа представителей партии на пять лет. В состав входит 12 человек. Комиссия имеет право выносить дисциплинарные рекомендации, от выговора до лишения членства в партии. Каждое ее решение обязательно к исполнению.