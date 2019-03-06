Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит резонансное заявление депутата о пенсиях для тунеядцев

Комиссия «Единой России» по этике рассмотрит на ближайшем заседании резонансное высказывание депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, завившего, что пенсии в 8 тысяч рублей получают лишь «тунеядцы и алкаши». По словам представителей комиссии, слова волгоградского депутата не имеют ничего общего с позицией партии, а на заседании обязательно будет поднят вопрос о правомерности нахождения Набиева в рядах «Единой России». Позже Набиев принес свои извинения тем, кого возмутили его слова и сообщил, что для него в приоритете «помощь людям, особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации».
«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России», — цитирует ТАСС главу Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Политик напомнил, что ранее президент России Владимир Путин призывал чиновников и соцработников чутко реагировать на нужды простых людей.
Пискарева поддержал секретарь комиссии по этике, политик Евгений Ревенко, который особо подчеркнул, что «одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились». По мнению Ревенко, слова волгоградского депутата не совпадают с позицией «Единой России», а «вызывают оторопь и возмущение». «Мы рассмотрим вопрос о высказываниях волгоградского депутата на ближайшем заседании комиссии по этике», — добавил он.
Позже бывший гендиректор волгоградской структуры «Газпрома» и депутат от «Единой России» Гасан Набиев попросил прощения у всех, кого возмутило его «неточное высказывание по поводу пенсий». Депутат подчеркнул, что, приведя в пример работников собственного предприятия, которые, по словам Набиева, в среднем получают 16-17 тысяч рублей, поступил «некорректно».
Вместе с тем волгоградский депутат добавил, что при «прежней пенсионной системе» тем, кто мало трудился и тем, кто, напротив, работал очень много, была назначена «практически одинаковая и довольно скромная пенсия». Набиев подчеркнул, что считает это несправедливым. «Для меня в приоритете помощь людям, особенно тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И поэтому сегодня я поддержал законопроект об индексации пенсий сверх прожиточного минимума», — резюмировал Набиев.
Ранее 6 марта Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в размере восьми тысяч рублей получают лишь «тунеядцы и алкаши». Так депутат прокомментировал выступление представителя фракции коммунистов Михаила Таранцова, который заявил, что прожиточный минимум по региону и стране в целом составляет около 20 тысяч рублей, а не 8,5 тысяч рублей, установленные в области.
Комиссия «Единой России» по этике, которую возглавляет депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, избирается открытым голосованием из числа представителей партии на пять лет. В состав входит 12 человек. Комиссия имеет право выносить дисциплинарные рекомендации, от выговора до лишения членства в партии. Каждое ее решение обязательно к исполнению.