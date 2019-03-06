Страны НАТО усилили помощь Украине в связи с ситуацией на Черном море

Военно-политический блок НАТО усилил поддержку Украины в свете ситуации с безопасностью в Черном море, о чем стало известно 6 марта по итогам заседания комиссии Североатлантического альянса в Брюсселе. Также в НАТО призвали Россию отпустить украинских моряков и подтвердили, что выступают за территориальную целостность Украины.



