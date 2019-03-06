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Страны НАТО усилили помощь Украине в связи с ситуацией на Черном море
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Страны НАТО усилили помощь Украине в связи с ситуацией на Черном море

Также представители Североатлантического альянса призвали Россию освободить украинских моряков

Военно-политический блок НАТО усилил поддержку Украины в свете ситуации с безопасностью в Черном море, о чем стало известно 6 марта по итогам заседания комиссии Североатлантического альянса в Брюсселе. Также в НАТО призвали Россию отпустить украинских моряков и подтвердили, что выступают за территориальную целостность Украины.


«НАТО продолжает призывать Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные в ноябре в районе Керченского пролива. Союзники увеличили свою практическую поддержку Украине в свете ситуации с безопасностью в Черном море», цитирует ТАСС заявление пресс-службы НАТО.


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Также отмечается, что НАТО и Украина обсудили сложившуюся ситуацию в Крыму, после чего Североатлантический альянс подтвердил, что полностью поддерживает «суверенитет и территориальную целостность Украины».


21 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 21 февраля на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса, объявил, что Киев подготавливает очередную провокацию в Керченском проливе и пытается привлечь к этому страны НАТО.


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25 ноября Пограничная служба ФСБ задержала в Керченском проливе три судна Военно-морских сил Украины, нарушивших ранее границу России в Черном море. При этом были ранены два военных моряка и сотрудник СБУ. В связи с инцидентом Совет национальной безопасности (СНБО) Украины и президент страны Петр Порошенко рекомендовали Верховной раде ввести военное положение в стране сроком на 60 дней. Украинский лидер заявил об «очередном акте неприкрытой агрессии» со стороны РФ.