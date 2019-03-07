Посольство РФ опубликовало письмо Путину от сына погибшей в Эймсбери

Посольство РФ в Лондоне опубликовало фотографию письма Эвана Хоупа, сына погибшей в Эймсбери женщины, к президенту России Владимиру Путину. Юноша просит главу Кремля дать британской стороне допросить подозреваемых по делу об отравлении экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, с которым Лондон связывает смерть матери Хоупа. В посольстве отметили, что российский посланник в Лондоне Александр Яковенко отправил молодому человеку копию рапорта о происшествии в Солсбери и пригласил его на беседу с дипломатами.
«Дорогой мистер Путин, прошел почти год с того момента, как моя мать Дон [Стерджесс] погибла от «Новичка» в Солсбери, и боль все еще не утихает ни для меня, ни для моей семьи. Британская полиция считает, что за ее смерть несут ответственность как минимум двое россиян, но, похоже, ваше государство их защищает. Прошу вас как человека, позвольте нашим офицерам допросить этих людей об убийстве моей матери, это самое меньшее, чего она заслуживает», — говорится в письме.
В комментарии к посланию сообщается, что посол Яковенко послал Хоупу копию рапорта «Солсбери: Вопросы без ответа», составленного российским посольством. Также юношу пригласили на личную беседу с дипломатами посольства РФ. «Готовы ответить на любые вопросы», — подчеркивается в записи.
Ранее о том, что Эван Хоуп написал письмо к Путину, сообщали британские СМИ. В интервью с газетой Daily Mirror молодой человек заявил, что правительство Великобритании «предало» его, поскольку после инцидента со смертью его матери, власти не предоставляли его семье никакой поддержки или информации о ходе расследования, несмотря на предполагаемую связь между отравлениями Стерджесс и Скрипалей.
4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Власти Великобритании считают причастными к отравлению Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Оба подозреваются в связях с российской разведкой. Россия категорически отрицает причастность к этому преступлению.
В июле того же года с симптомами, схожими с действием «Новичка», скончалась Дон Стерджесс, которую подозревали в передозировке наркотиков. Ее партнер, Чарли Роули, также пострадавший от вещества, выздоровел. Британская сторона заявила, что Стерджесс нашла флакон из-под духов, в котором, по мнению Скотленд-Ярда, отравители Скрипалей хранили «Новичок».