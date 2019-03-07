Посольство РФ опубликовало письмо Путину от сына погибшей в Эймсбери

«Дорогой мистер Путин, прошел почти год с того момента, как моя мать Дон [Стерджесс] погибла от «Новичка» в Солсбери, и боль все еще не утихает ни для меня, ни для моей семьи. Британская полиция считает, что за ее смерть несут ответственность как минимум двое россиян, но, похоже, ваше государство их защищает. Прошу вас как человека, позвольте нашим офицерам допросить этих людей об убийстве моей матери, это самое меньшее, чего она заслуживает», — говорится в письме.





В комментарии к посланию сообщается, что посол Яковенко послал Хоупу копию рапорта «Солсбери: Вопросы без ответа», составленного российским посольством. Также юношу пригласили на личную беседу с дипломатами посольства РФ. «Готовы ответить на любые вопросы», — подчеркивается в записи.





Ранее о том, что Эван Хоуп написал письмо к Путину, сообщали британские СМИ. В интервью с газетой Daily Mirror молодой человек заявил, что правительство Великобритании «предало» его, поскольку после инцидента со смертью его матери, власти не предоставляли его семье никакой поддержки или информации о ходе расследования, несмотря на предполагаемую связь между отравлениями Стерджесс и Скрипалей.