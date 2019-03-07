МТС выплатит властям США 850 миллионов долларов по «узбекскому делу»

МТС и Министерство юстиции США пришли к мировому соглашению, по которому российский сотовый оператор выплатит штраф в 850 миллионов долларов за взятки, данные дочерней компанией МТС в Узбекистане. Таким образом завершается расследование Минюста США и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), начатое в 2014 году — американские ведомства заподозрили компании МТС, Veon и Telia Company AB в выдаче взяток местным властям, чтобы те помогли им продвинуться на рынке мобильной связи. Две другие компании заключили мировые соглашения с Минюстом США в 2016-м и 2017 году.
«Подписание мирового соглашения — логичный шаг для компании, который позволит МТС полностью сфокусироваться на реализации стратегии перехода от классического телеком-оператора к модели интегратора современных цифровых решений», — приводит РБК цитату из сообщения главы компании Алексея Корни. Президент фирмы подчеркнул, что группа компаний МТС сохраняет стабильное финансовое положение и продолжит «инвестировать в развитие бизнеса в рамках запланированных капитальных затрат».
Штраф в 850 миллионов долларов является максимально высоким по предъявленным МТС обвинениям. Решение о назначении наивысшей суммы штрафа было принято после того, как компания отказалась сотрудничать со следствием.
Расследование по «узбекскому делу» шло с 2014 года — Минюст США и SEC заподозрили компании МТС, Veon (компании принадлежит российский оператор «ВымпелКом») и шведскую Telia Company AB в том, что они давали взятки представителям властей Узбекистана, связанным с семьей первого президента страны, чтобы правительство помогло им выйти на местный рынок мобильной связи. По данным следствия, в 2004-2009 годах МТС потратила на такие коррупционные выплаты около 380 миллионов долларов, Veon — около 133 миллионов долларов.
Два других фигуранта этого дела «сдались» раньше — Veon договорилась с американской стороной в 2016 году, выплатив штраф в 795 миллионов долларов. Telia в 2017 году обязалась выплатить 965 миллионов долларов властям США и Нидерландов.