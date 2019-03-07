Потребление алкоголя в России выросло на 8,3% за 2018 год

За прошлый год в России выросло потребление алкоголя — на 8,3%, или на 1,1 литра на человека, свидетельствует статистика Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА). Аналитики также выяснили, что в самом пьющем регионе России, Ненецком автономном округе, этот показатель вдвое выше среднего по стране — он составил 28,6 литра на человека. В пятерку вошли также Сахалинская (28,3 литра), Магаданская (26,5 литра), Московская (25,8 литра) области и Карелия (25,6 литра). По словам экспертов, это свидетельствует не столько о склонности жителей этих регионов выпивать, сколько о возможности регулярно покупать легальный алкоголь.





«Это не значит, что граждане [в этих регионах] пьют на порядок больше остальных россиян. Просто у них есть больше средств на легальное и безопасное спиртное», — приводят «Известия» слова главы ЦИФФРА Вадима Дробиза. Он напомнил, что по данным Росстата, в этих регионах зарплаты существенно выше средних по России: в Магаданской области средняя зарплата равна 114,2 тысячи рублей, в Ненецком АО — 97,5 тысячи рублей, в Московской области — 63,9 тысячи рублей, тогда как зарплата среднего россиянина составляет 55,5 тысячи рублей.





По словам Дробиза, повышение показателя связано также и с тем, что с середины 2017 года в России начали собирать данные по продажам спиртного в сельской местности. Тем не менее, в 2017 году список «лидеров» состоял из тех же пяти областей. По данным ЦИФФРА, тогда россияне в среднем выпили 13,2 литра спиртного на человека за год.