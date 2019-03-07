Опубликовано видео перехвата российским Су-27 самолета-разведчика США

«Российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне поднимался для перехвата самолета-разведчика RC135 ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря», — прокомментировали в Минобороны.





На кадрах видно, как Су-27 приближается к американскому самолету, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии. В оборонном ведомстве подтвердили, что летательный аппарат ВВС США отдалился от российской границы, а истребитель вернулся на аэродром базирования.





В феврале прошел первый за полтора года согласованный с Россией наблюдательный полет ВВС США над территорией РФ. Полет прошел в рамках Договора по открытому небу — страны-участницы могут осуществлять осмотры чужих территорий, чтобы убедиться в соблюдении международных договоренностей. Наблюдательный полет проводил самолет ОС-135Б. Как указали в Минобороны, это воздушное судно не оснащено вооружением, а вся установленная на нем аппаратура наблюдения прошла международное освидетельствование с участием российских специалистов.