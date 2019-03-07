close
St
Арестованного в Греции по запросу Украины россиянина освободили
Новости

Арестованного в Греции по запросу Украины россиянина освободили

Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты налогов

Мужчину обвиняли в уклонении от уплаты налогов
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Jochen Tack / imageBROKER.com

Задержанного в Греции россиянина Евгения Калинина освободили из-под стражи вечером 6 марта. Мужчину задержали в Афинах по запросу Украины — Киев требовал экстрадировать гражданина России за уклонение от уплаты налогов. По словам Янниса Рахиотиса, адвоката Калинина, освобожденный уже вылетел в Москву.


«Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву», — приводит слова адвоката ТАСС. До освобождения россиянин находился в тюрьме Коридаллос, ожидая, пока греческие власти получат запрос из Украины на экстрадицию.


«В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму по ошибке, поскольку в отношении него не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России господина Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда», — рассказал Рахиотис.


Задержанный россиянин Евгений Калинин сравнил греческие власти с сомалийскими пиратами

Бизнесмен назвал себя заложником, который опасается своей экстрадиции в Украину 5 марта 2019

Россиянина задержали в афинском аэропорту 28 февраля, когда мужчина прибыл в Грецию в командировку. Причиной задержания стал запрос украинских властей: по данным Киева, Калинин в 2011-2013 году работал в Одессе директором нефтеперерабатывающего завода и импортировал топливо на Украину беспошлинно, из-за чего страна лишилась соответствующих пошлин и налогов.


Сам россиянин и его адвокат неоднократно называли задержание «исключительно политическим» и незаконным. Калинин отвергал обвинения украинской стороны в уклонении от уплаты налогов. Также мужчина заявлял, что его экстрадиция на Украину будет для него смертельной. После освобождения Калинин поблагодарил греков за широкую публикацию сведений о его аресте и поддержку, оказанную ими.


Пропавший капитан корабля «Норд» вернулся в Крым

Владимир Горбенко вернулся домой еще 9 февраля, чувствует себя хорошо 11 февраля 2019