Арестованного в Греции по запросу Украины россиянина освободили

Задержанного в Греции россиянина Евгения Калинина освободили из-под стражи вечером 6 марта. Мужчину задержали в Афинах по запросу Украины — Киев требовал экстрадировать гражданина России за уклонение от уплаты налогов. По словам Янниса Рахиотиса, адвоката Калинина, освобожденный уже вылетел в Москву.
«Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву», — приводит слова адвоката ТАСС. До освобождения россиянин находился в тюрьме Коридаллос, ожидая, пока греческие власти получат запрос из Украины на экстрадицию.
«В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму по ошибке, поскольку в отношении него не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России господина Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда», — рассказал Рахиотис.
Россиянина задержали в афинском аэропорту 28 февраля, когда мужчина прибыл в Грецию в командировку. Причиной задержания стал запрос украинских властей: по данным Киева, Калинин в 2011-2013 году работал в Одессе директором нефтеперерабатывающего завода и импортировал топливо на Украину беспошлинно, из-за чего страна лишилась соответствующих пошлин и налогов.
Сам россиянин и его адвокат неоднократно называли задержание «исключительно политическим» и незаконным. Калинин отвергал обвинения украинской стороны в уклонении от уплаты налогов. Также мужчина заявлял, что его экстрадиция на Украину будет для него смертельной. После освобождения Калинин поблагодарил греков за широкую публикацию сведений о его аресте и поддержку, оказанную ими.