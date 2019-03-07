Арестованного в Греции по запросу Украины россиянина освободили

Задержанного в Греции россиянина Евгения Калинина освободили из-под стражи вечером 6 марта. Мужчину задержали в Афинах по запросу Украины — Киев требовал экстрадировать гражданина России за уклонение от уплаты налогов. По словам Янниса Рахиотиса, адвоката Калинина, освобожденный уже вылетел в Москву.





«Калинин освобожден в среду вечером и уже вылетел в Москву», — приводит слова адвоката ТАСС. До освобождения россиянин находился в тюрьме Коридаллос, ожидая, пока греческие власти получат запрос из Украины на экстрадицию.





«В соответствующем решении указывалось, что он был арестован и отправлен в тюрьму по ошибке, поскольку в отношении него не было действующего международного ордера на арест. Освобождению предшествовал визит генерального прокурора России господина Чайки к министру юстиции Греции и в прокуратуру Верховного суда», — рассказал Рахиотис.