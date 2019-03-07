Huawei решила судиться с правительством США

Телекоммуникационная компания из Китая Huawei подала иск в суд в Техасе с требованием снятия запрета на сотрудничество американских федеральных органов власти с фирмой. В Huawei считают, что компания не нарушает американских правил и что барьер мешает развитию сотрудничества с США и поставкам в Новый Свет необходимого оборудования и технологий для построения сетей стандарта 5G.





«Конгресс США никогда не предоставлял никаких доказательств в поддержку своего запрета на продукцию Huawei… Правительство США делает все возможное, чтобы уничтожить компанию и ввести в заблуждение общественность, — заявил агентству Reuters представитель Huawei Го Пин. — Этот запрет не только является незаконным, но и ограничивает участие Huawei в честной конкурентной борьбе, что в конечном итоге наносит вред потребителям США. Мы с нетерпением ждем вердикта суда».





Иск был подан в суд Восточного округа Техаса, поскольку именно в этом штате расположено представительство Huawei в США. По словам Го Пин, решение судиться является «последним из аргументов» в споре с американскими властями.