Huawei решила судиться с правительством США

Телекоммуникационная компания из Китая Huawei подала иск в суд в Техасе с требованием снятия запрета на сотрудничество американских федеральных органов власти с фирмой. В Huawei считают, что компания не нарушает американских правил и что барьер мешает развитию сотрудничества с США и поставкам в Новый Свет необходимого оборудования и технологий для построения сетей стандарта 5G.
«Конгресс США никогда не предоставлял никаких доказательств в поддержку своего запрета на продукцию Huawei… Правительство США делает все возможное, чтобы уничтожить компанию и ввести в заблуждение общественность, — заявил агентству Reuters представитель Huawei Го Пин. — Этот запрет не только является незаконным, но и ограничивает участие Huawei в честной конкурентной борьбе, что в конечном итоге наносит вред потребителям США. Мы с нетерпением ждем вердикта суда».
Иск был подан в суд Восточного округа Техаса, поскольку именно в этом штате расположено представительство Huawei в США. По словам Го Пин, решение судиться является «последним из аргументов» в споре с американскими властями.
В августе 2018 года президент Дональд Трамп подписал закон, запрещающий органам федеральной власти в США использовать технику Huawei и связанных с ней компаний, например ZTE. Американцы считают, что Huawei используется Минобороны КНР для ведения кибершпионажа на территории США. В Huawei эти обвинения категорически отрицают, указывая на то, что ни в одной стране, где продается продукция компании, не была зафиксирована установка на мобильных телефонах, других гаджетах или компьютерах специального шпионского оборудования. Эти же довод изложены в иске Huawei в техасский суд.
В начале декабря 2018 года в Канаде была арестована главный финансовый директор и заместитель председателя правления Huawei Мэн Ванчжоу. Она является дочерью основателя компании Жэня Чжэнфэя. Мэн Ванчжоу была взята под стражу канадскими правоохранителями по запросу властей США, где ее подозревают в нарушении санкций против Ирана. В начале марта 2019-го адвокаты Мэн Ванчжоу подали жалобы на действия канадских стражей правопорядка.
Реакция китайских властей на задержание Мэн Ванчжоу была жесткой: в Пекине предупредили Оттаву об очень серьезных последствиях. В результате в Китае был арестован бывший канадский дипломат Майкл Ковриг.
С 2018 года между США и Китаем идет так называемая торговая война. Еще в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трап неоднократно заявлял, что, по его мнению, китайские компании нечестно торгуют с американскими. В начале января 2018 года Трамп ввел 30-процентные пошлины на целый ряд китайских товаров. В апреле того года Китай в ответ на это решение Вашингтона также ввел пошлины на некоторые виды продуктов питания, поставляемые в Поднебесную из США.