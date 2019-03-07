Госдума утвердила штрафы за публикацию фейков и оскорбление власти в интернете

Госдума 7 марта приняла в третьем, заключительном чтении законопроекты о наказании за распространение заведомо ложной общественно важной информации (фейковых новостей) и за оскорбление в интернете властей и государственных символов России. Инициативы, с которыми первоначально выступил сенатор Андрей Клишас, предполагают штрафы за распространение такой информации от 30 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей в зависимости от тяжести правонарушения и категории правонарушителя. Для граждан штрафы ниже, для организаций — выше. Кроме того, предусмотрен административный арест сроком до 15 суток, и блокировка нарушающего закон контента.
Фейковыми новостями в законопроекте называется «заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, включая кредитные организации».
За распространение такой информации грозит штраф: если в результате фейковой публикации никто не пострадал, но информация «создала угрозу...», то гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, должностных лиц оштрафуют на 300-600 тысяч, а юридическим лицам (СМИ) придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. Если же из-за фейка кому-либо был причинен вред, то суммы штрафов возрастут до 300-400 тысяч рублей для граждан, до 600-900 тысяч рублей для должностных лиц и до 1-1,5 миллиона рублей для юрлиц. Поправки были внесены в пункт 15 статьи 13 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».
Оскорбляющей госсимволы и власть считается информация, которая «в неприличной и оскорбляющей человеческое достоинство форме выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти». За первое размещение такого контента гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, второе обойдется в 100-200 тысяч рублей, а при многократном повторении штраф вырастет до 200-300 тысяч рублей и может быть заменен на 15 суток ареста. Поправки затронули пункт 1 статьи 20 КоАП «Мелкое хулиганство».
Оба законопроекта предполагают немедленную досудебную блокировку страниц с незаконным контентом, если их владельцы не последуют требованиям Роскомнадзора (РКН) удалить материал. На удаление оскорбляющих власть и госсимволы публикаций дается 24 часа. Фейковую новость закон требует удалить по указанию Роскомнадзора «незамедлительно». Если требования не выполняет владелец сайта, то РКН обратится к хостингу, на котором базируется ресурс. Если отказ получен и там, то блокировку потребуют произвести на уровне интернет-провайдера (или оператора связи).
Механизм не затрагивает СМИ, признанные депутатами «традиционными» : радиостанции, газеты и телеканалы. Также наказанию не подвергаются новостные агрегаторы — сайты, на которых публикуются только ссылки на материалы СМИ. Это связано с тем, что для всех этих источников информации нормы наказания уже существуют в законе «О СМИ», пояснял ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
Инициатором и одним из авторов обоих законопроектов выступил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В администрации президента РФ поддержали концепции поправок. Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил 24 января, что инициативы не содержат цензуры и не противоречат Конституции, «потому что права и свободы могут быть ограничены в конституционно значимых целях, а здесь речь идет именно о конституционно значимых целях». В тот же день Госдума приняла законопроекты в первом чтении и приступила к их доработке. Во втором чтении инициативы были приняты 6 марта.