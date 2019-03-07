Госдума утвердила штрафы за публикацию фейков и оскорбление власти в интернете

Фейковыми новостями в законопроекте называется «заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка или помешать работе объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, включая кредитные организации».





За распространение такой информации грозит штраф: если в результате фейковой публикации никто не пострадал, но информация «создала угрозу...», то гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, должностных лиц оштрафуют на 300-600 тысяч, а юридическим лицам (СМИ) придется заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. Если же из-за фейка кому-либо был причинен вред, то суммы штрафов возрастут до 300-400 тысяч рублей для граждан, до 600-900 тысяч рублей для должностных лиц и до 1-1,5 миллиона рублей для юрлиц. Поправки были внесены в пункт 15 статьи 13 КоАП «Злоупотребление свободой массовой информации».





Оскорбляющей госсимволы и власть считается информация, которая «в неприличной и оскорбляющей человеческое достоинство форме выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам госвласти». За первое размещение такого контента гражданам грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, второе обойдется в 100-200 тысяч рублей, а при многократном повторении штраф вырастет до 200-300 тысяч рублей и может быть заменен на 15 суток ареста. Поправки затронули пункт 1 статьи 20 КоАП «Мелкое хулиганство».