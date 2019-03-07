Facebook отказался хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека

Компания Facebook не будет хранить личные данные пользователей в странах, где регулярно нарушаются права человека, такие как право на неприкосновенность частной жизни и свобода слова. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг. При этом Цукерберг не указал конкретных государств. Согласно законодательству РФ, компании обязаны хранить и обрабатывать персональные данные россиян на серверах в России.
Основатель соцсети заявил, что есть важное отличие между тем, чтобы предоставлять услуги в стране или хранить данные людей, находящихся в ней. «Мы не будем хранить конфиденциальные данные в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на неприкосновенность частной жизни и свобода слова, чтобы защитить данные от неправомерного доступа», — написал Цукерберг.
Компания также не будет создавать центры обработки данных пользователей в странах, где нарушаются права человека. «Если мы создадим центры обработки данных и будем хранить конфиденциальные данные в таких странах — их правительствам будет проще получать информацию о людях», — пояснил основатель Facebook.
«Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах. Мы готовы к такому размену», — подчеркнул Цукерберг.
В январе Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Facebook и Twitter, потому что соцсети не предоставили ведомству информацию о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Если компании откажутся выполнять требование надзорной службы или проигнорируют его, их оштрафуют на пять тысяч рублей каждую, а затем им вновь отведут срок от полугода до года для локализации данных, заявил глава ведомства Александр Жаров.
В апреле прошлого года глава Роскомнадзора заявил, что до конца 2018 года ведомство проверит, соблюдает ли Facebook законодательство о локализации баз данных на территории России. Если выяснится, что нет, отметил Жаров, то будет поднят вопрос о блокировке социальной сети.
Закон о хранении и обработке персональных данных с использованием серверов, расположенных на территории России, вступил в силу 1 сентября 2015 года. Документ обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные россиян на территории России. Кроме того, россиянам предоставлено право в судебном порядке требовать удаления своих персональных данных, если они размещены в Сети с нарушением законодательства. Соцсеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования этого закона и в ноябре 2016 года была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. Доступ к сайту с территории России был заблокирован.