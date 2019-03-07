Facebook отказался хранить данные пользователей в странах, где нарушаются права человека

Компания Facebook не будет хранить личные данные пользователей в странах, где регулярно нарушаются права человека, такие как право на неприкосновенность частной жизни и свобода слова. Об этом заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг. При этом Цукерберг не указал конкретных государств. Согласно законодательству РФ, компании обязаны хранить и обрабатывать персональные данные россиян на серверах в России.





Основатель соцсети заявил, что есть важное отличие между тем, чтобы предоставлять услуги в стране или хранить данные людей, находящихся в ней. «Мы не будем хранить конфиденциальные данные в странах с неубедительным послужным списком в области соблюдения прав человека, таких как право на неприкосновенность частной жизни и свобода слова, чтобы защитить данные от неправомерного доступа», — написал Цукерберг.





Компания также не будет создавать центры обработки данных пользователей в странах, где нарушаются права человека. «Если мы создадим центры обработки данных и будем хранить конфиденциальные данные в таких странах — их правительствам будет проще получать информацию о людях», — пояснил основатель Facebook.





«Соблюдение этого принципа может означать, что наши сервисы будут заблокированы в некоторых странах, или мы не сможем в ближайшее время начать работу в других государствах. Мы готовы к такому размену», — подчеркнул Цукерберг.