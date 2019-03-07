Москалькова высказалась о харассменте в России и предназначении женщин

Если суд не может встать на сторону женщины, подвергнувшейся харассменту или несправедливому обращению на работе, на помощь приходит общество, уверена уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. По ее мнению, юридическое наказание зачастую заменяется моральным и общественным — мужчину, который неправильно использует свое служебное положение, должно осудить его окружение. Омбудсмен рассказала, что ей нередко жалуются на отказы в трудоустройстве по половому признаку. Москалькова признала, что над этим необходимо работать, но, с ее точки зрения, «главное предназначение» женщины — дарить жизнь.





«Какую бы работу ни выполняла женщина, какой социальный статус она бы ни приобретала, ее главное предназначение в том, что она женщина, она дает миру жизнь», — заявила Москалькова в интервью ТАСС, говоря о значении праздника 8 Марта и правах женщин.





Омбудсмен отметила, что в России пока не существует полного равенства между мужчинами и женщинами. Она сообщила, что за прошлый год получила более 15 тысяч жалоб от женщин. «Из них 440 жалоб связаны именно с нарушением прав женщин, непосредственно связанных с материнством, детством. Например, когда женщину ущемили в правах, отнимая ребенка, отказывая ей в трудоустройстве и предпочитая на эту должность взять мужчину», — привела пример Москалькова.