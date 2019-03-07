Москалькова высказалась о харассменте в России и предназначении женщин

Если суд не может встать на сторону женщины, подвергнувшейся харассменту или несправедливому обращению на работе, на помощь приходит общество, уверена уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. По ее мнению, юридическое наказание зачастую заменяется моральным и общественным — мужчину, который неправильно использует свое служебное положение, должно осудить его окружение. Омбудсмен рассказала, что ей нередко жалуются на отказы в трудоустройстве по половому признаку. Москалькова признала, что над этим необходимо работать, но, с ее точки зрения, «главное предназначение» женщины — дарить жизнь.
«Какую бы работу ни выполняла женщина, какой социальный статус она бы ни приобретала, ее главное предназначение в том, что она женщина, она дает миру жизнь», — заявила Москалькова в интервью ТАСС, говоря о значении праздника 8 Марта и правах женщин.
Омбудсмен отметила, что в России пока не существует полного равенства между мужчинами и женщинами. Она сообщила, что за прошлый год получила более 15 тысяч жалоб от женщин. «Из них 440 жалоб связаны именно с нарушением прав женщин, непосредственно связанных с материнством, детством. Например, когда женщину ущемили в правах, отнимая ребенка, отказывая ей в трудоустройстве и предпочитая на эту должность взять мужчину», — привела пример Москалькова.
Трудности женщин в рабочей среде не заканчиваются на дискриминации по половому признаку при приеме на работу, напомнила уполномоченный по правам человека. Она подтвердила, что доказать харассмент или несправедливое отношение к женщинам на рабочем месте часто бывает затруднительно из-за отсутствия доказательной базы. В таких случаях на помощь приходит общество, считает Москалькова: «Есть наш институт уполномоченного, есть общество, которое предает гласности эти случаи... Человек может быть и не наказан юридически, но в моральном плане общество указало на него как на человека, который перешел все нормы нравственности и морали, используя свое положение, требовал от женщины ответной симпатии и мстит ей [за отказ] воспрепятствованием в карьерном росте».
По данным Росстата, российские женщины чаще всего работают в сферах образования, здравоохранения (около 16 миллионов, 82% от всех занятых в этой сфере), социальных услуг (12,9 миллиона, 79% работников), а также гостиничного и ресторанного бизнесов (3,9 миллиона, 73%). Меньше всего женщины представлены в сферах строительства (2,1 миллиона, 14% работников) и добычи полезных ископаемых (800 тысяч, 17%).