«На кой ляд вы все нужны?!»: топ-менеджера «Газпрома» разозлило «воровство трубы»

«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера, председателя правления «Газпрома»]. <...> Вы, явно ни ни хрена не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне, — сказал Прозоров. — А на кой ляд тогда вы все нужны?!»





«Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы... Я не могу понять ваших дальнейших действий, — продолжил ругаться Прозоров. — Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем? Ну, мать вашу так!.. Почему вас не разбудила мина замедленного действия, которая затикала уже по всем объектам?!»





При инспектировании Приозерска город напомнил топ-менеджеру госкорпорации 90-е годы с разрухой и хаосом, отметил он: «Незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».