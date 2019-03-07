«На кой ляд вы все нужны?!»: топ-менеджера «Газпрома» разозлило «воровство трубы»

Коррупция при строительстве газопровода в Приозерске (Ленинградская область) привела в ярость члена правления ПАО «Газпром» Сергея Прозорова. В Сети появилась аудиозапись с закрытого совещания топ-менеджера со своими подчиненными, на котором он называет ситуацию с недостроем объекта в регионе «полным аутом», «воровством трубы» и «миной замедленного действия» и в грубой форме ставит под сомнение профпригодность коллег. Проинспектированный Прозоровым Приозерск напомнил ему разруху 90-х годов.
«Ну, Приозерск — это полный аут, полный. Объект строился по личному указанию Алексея Борисовича [Миллера, председателя правления «Газпрома»]. <...> Вы, явно ни ни хрена не разобравшись, не набрались мужской гордости сказать мне, — сказал Прозоров. — А на кой ляд тогда вы все нужны?!»
«Тот позор, который вы допустили при воровстве трубы... Я не могу понять ваших дальнейших действий, — продолжил ругаться Прозоров. — Почему до сих пор не убираем потенциальную проблему, что стырят ее остатки? Чего сидим, ждем? Ну, мать вашу так!.. Почему вас не разбудила мина замедленного действия, которая затикала уже по всем объектам?!»
При инспектировании Приозерска город напомнил топ-менеджеру госкорпорации 90-е годы с разрухой и хаосом, отметил он: «Незаконченные заборы, ворота и дыру сзади, чтобы все тырить».
Как сообщает региональное издание 47news.ru, совещание прошло 10 января в Санкт-Петербурге. По информации источников портала, руководство «Газпрома» знало о коррупции на стройке и потере 1,7 миллиарда рублей, выделенных на строительство газопровода, который остается недостроем. Он должен был быть введен в строй еще в 2014 году, однако к началу 2019-го построена только четверть всего инфраструктурного проекта.
В конце декабря 2018 года на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина был задан вопрос о ситуации с задержками строительства газопровода в Приозерске. Тогда российский лидер пообещал, что власти разберутся в ситуации.
6 марта прокуратура возбудила уголовное дело по факту мошенничества при строительстве газопровода в Приозерске.