Зеленский заявил, что против него готовят два уголовных дела

«Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня, — сказал Зеленский, запись обращения которого выложена на странице шоумена в Facebook. — Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека».





По словам Зеленского, «специальные люди» пытаются также договориться с представителями Луганской народной республики, чтобы они разместили на своей территории предвыборные политические билборды шоумена. Таким образом недоброжелатели Зеленского хотят его подставить, обвинив в сотрудничестве с донбасским ополчением, представителей которого в Киеве считают сепаратистами и террористами. В своем ролике на Facebook Зеленский с иронией отметил, что он рад, что «у нашей власти так много друзей среди террористов».





Попытки привлечь Зеленского к уголовной ответственности, прослушку его предвыборного штаба и провокации на территории самопровозглашенных республик Донбасса он сам назвал «пределом». Кандидат в президенты также отметил, что после выборов все будут отвечать по закону.