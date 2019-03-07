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Зеленский заявил, что против него готовят два уголовных дела
Новости

Зеленский заявил, что против него готовят два уголовных дела

Кандидат в президенты Украины сказал, что его хотят привлечь к ответственности за отмывание денег и ДТП 17-летней давности

Кандидат в президенты Украины сказал, что его хотят привлечь к ответственности за отмывание денег и ДТП 17-летней давности
Коллаж: © Daily Storm

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что против него готовятся два уголовных дела. Первое, по его словам, связано с воровством в возглавляемой им компании «Студия Квартал 95», а другое — с ДТП 2002 года в Черниговской области. Лидера президентской гонки намерены также дискредитировать билбордами на территории самопровозглашенной ЛНР, отметил Зеленский.



«Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня, — сказал Зеленский, запись обращения которого выложена на странице шоумена в Facebook. — Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека».


По словам Зеленского, «специальные люди» пытаются также договориться с представителями Луганской народной республики, чтобы они разместили на своей территории предвыборные политические билборды шоумена. Таким образом недоброжелатели Зеленского хотят его подставить, обвинив в сотрудничестве с донбасским ополчением, представителей которого в Киеве считают сепаратистами и террористами. В своем ролике на Facebook Зеленский с иронией отметил, что он рад, что «у нашей власти так много друзей среди террористов»


Попытки привлечь Зеленского к уголовной ответственности, прослушку его предвыборного штаба и провокации на территории самопровозглашенных республик Донбасса он сам назвал «пределом». Кандидат в президенты также отметил, что после выборов все будут отвечать по закону.


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Шоумен Владимир Зеленский объявил, что намерен баллотироваться в президенты Украины, 31 декабря 2018 года. По данным социологических опросов, он является лидером предвыборной гонки: за него готовы проголосовать чуть более 25% граждан. За действующего президента Украины Петра Порошенко — 17%, а за экс-премьера страны Юлию Тимошенко — 19%.


Сотрудники украинской полиции 4 марта обнаружили на крыше предвыборного штаба Зеленского прослушивающее устройство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко тогда сказал, что такая техника может устанавливаться только с ведома Службы безопасности Украины (СБУ). На следующий день Зеленский в шутку прокомментировал инцидент, заметив, что, вероятно, те, кто установил прослушку, хотели просто насладиться юмором членов его предвыборного штаба.


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