В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Евгении Шишкиной

«По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником — 17-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, направленные на получение значимой для следствия информации, — говорится в сообщении на официальном сайте СКР. — [Правоохранителями] продолжается активная работа по установлению заказчиков этого преступления, а также иных причастных к нему лиц».





В сообщении ведомства также отмечается, что действия задержанных, вероятно, будут квалифицированы по двум статьям УК РФ — 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование) и 222 (незаконный оборот оружия).





В Telegram-канале «112» говорится, что киллер Абдулазиз Абдулазизов «плотно сидит на героине». Мужчина живет в Северной столице, но согласился убить Шишкину в Подмосковье.