В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в убийстве следователя Евгении Шишкиной

Сотрудники Следственного комитета России (СКР), полиции и ФСБ задержали в Санкт-Петербурге двух подозреваемых в убийстве следователя Евгении Шишкиной. Женщину застрелили в Московской области в октябре 2018 года. В отношении подозреваемых будет «решаться вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения». «Новая газета» после гибели правоохранителя писала, что Шишкину могли убить из-за ее расследования о коррупции в РЖД.
«По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а посредником — 17-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время с ними проводятся следственные действия, направленные на получение значимой для следствия информации, — говорится в сообщении на официальном сайте СКР. — [Правоохранителями] продолжается активная работа по установлению заказчиков этого преступления, а также иных причастных к нему лиц».
В сообщении ведомства также отмечается, что действия задержанных, вероятно, будут квалифицированы по двум статьям УК РФ — 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование) и 222 (незаконный оборот оружия).
В Telegram-канале «112» говорится, что киллер Абдулазиз Абдулазизов «плотно сидит на героине». Мужчина живет в Северной столице, но согласился убить Шишкину в Подмосковье.
Следователь полиции по особо важным делам Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года в поселке Архангельское Красногорского района Московской области. Она получила смертельное ранение в шею.
11 октября «Новая газета» выпустила материал «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД». Автор заметки утверждал, что Шишкину могли убить из-за ее расследования о коррупции в РЖД. Журналисты утверждали, что следователь обратила внимание одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, и на основании изложенных в нем материалов, начала собственное расследование о махинациях при продаже электронных билетов.