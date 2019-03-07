СМИ: Глава Роструда перейдет в Минтруд

Глава федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов вскоре покинет свой пост и перейдет в Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ. На новой позиции он будет курировать государственную политику в сфере трудовых отношений, зарплат, уровня жизни и доходов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к министерству.
Назначение Вуколова на новую должность ожидается в ближайшее время, отметил один из собеседников издания. Официальный комментарий возможного перехода главы Роструда в Минтруд в самом ведомстве предоставить отказались, сославшись на то, что назначение новых глав федеральных служб находится в компетенции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Вуколов будет курировать вопросы государственной политики, касающиеся трудовых отношений россиян, а также их зарплат и уровня жизни и доходов. Ранее этими темами занималась Любовь Ельцова. Бывший заместитель министра труда ушла из ведомства в конце февраля, став руководителем секретариата вице-премьера РФ Ольги Голодец.
Как отметили собеседники издания, Вуколов с 2013 года возглавляет Федеральную трудовую инспекцию, в обязанности которой входит борьба с задолженностями по зарплате граждан РФ. На 1 февраля 2019 года суммарная сумма долгов по зарплате в России составила 2711 миллионов рублей. Таким образом, за прошедший год общая задолженность выросла на 35 миллионов рублей — по состоянию на 1 февраля 2018 года этот показатель был на отметке в 2676 миллионов рублей.