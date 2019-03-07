СМИ: Глава Роструда перейдет в Минтруд

Глава федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Всеволод Вуколов вскоре покинет свой пост и перейдет в Министерство труда и социальной защиты (Минтруд) РФ. На новой позиции он будет курировать государственную политику в сфере трудовых отношений, зарплат, уровня жизни и доходов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к министерству.





Назначение Вуколова на новую должность ожидается в ближайшее время, отметил один из собеседников издания. Официальный комментарий возможного перехода главы Роструда в Минтруд в самом ведомстве предоставить отказались, сославшись на то, что назначение новых глав федеральных служб находится в компетенции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.