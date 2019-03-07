Роспотребнадзор оштрафовал компанию Пригожина за нарушения в работе вентиляции

В конце февраля юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь сообщила, что родители детей, заболевших дизентерией в детских садах Москвы в декабре 2018 года, подали коллективный иск в Мещанский районный суд столицы к московским властям и компании Пригожина «Конкорд», поставляющей питание в дошкольные учреждения. 16 истцов из семи детсадов требуют компенсации ущерба и морального вреда на сумму полмиллиона рублей каждому.





Первые сведения о массовом заражении детей дизентерией появились в СМИ в декабре 2018 года. Роспотребнадзор подтвердил эту информацию, сообщив, что ЧП в детских садах на юго-востоке Москвы зимой произошли из-за творога, произведенного на одном из молочных предприятий Липецкой области. Из-за отравления детей суд приостановил производство творожной продукции молочного предприятия. Родители пострадавших детей не согласились с этой информацией. Они убеждены, что детям давали творожную запеканку, которую готовят при температуре 200 °С, а возбудитель дизентерии погибает при 60 °С.





В «Новой газете» ранее было опубликовано журналистское расследование экс-редактора ТАСС Дарьи Бурлаковой, которая выяснила, что поставки питания в детские учреждения столицы монополизировали компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным. СКР 2 февраля возбудил против фирмы Пригожина «Конкорд» уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, после массовой вспышки дизентерии в детских садах Москвы в декабре 2018 года.