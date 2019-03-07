Представлены эскизы нового зала заседаний Госдумы

В январе Володин рассказал, что стоимость реконструкции зала заседаний Госдумы укладывается в сумму бюджетных средств, которая была ранее сэкономлена нижней палатой парламента. «Коммерсантъ» писал, что на реконструкцию зданий Госдумы и Совета Федерации выделено более семи миллиардов рублей, однако Вячеслав Володин заявил, что сумма, необходимая на ремонт Думы, значительно ниже.





«Та стоимость, которая включает в себя ремонт зала и ремонт столовых Госдумы, укладывается в сумму, которую мы сэкономили. СМИ туда включили и реставрацию памятников архитектуры — палат Троекуровых, которая находится на балансе Москвы, и строительство корпуса к Совету Федерации. В итоге получилось, что сумма значительно выше. Если говорить о реконструкции только зала заседаний, то стоимость ремонта значительно меньше. Тем более нужно учитывать, что ни ремонт, ни реконструкция зала ранее не проводилась, и время берет свое», — сообщил он.





Во время ремонта депутаты будут находиться в помещении в Колонном зале Дома союзов, рассказал спикер Госдумы. Он добавил, что палаты Троекуровых — памятник архитектуры конца XVII века, если их не восстановить — они разрушатся. Там планируют разместить два думских комитета — комитет по международным делам и комитет по делам СНГ.





Ранее Вячеслав Володин также рассказывал, что Госдума планирует вернуть в бюджет страны около 500 миллионов рублей, сэкономленных за 2018 год. В 2017 году экономия составила 706 миллионов 320 тысяч рублей, в 2016 году — более 770 миллионов рублей.