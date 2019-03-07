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Володин предложил расширить полномочия Счетной палаты для контроля госкомпаний
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Володин предложил расширить полномочия Счетной палаты для контроля госкомпаний

Изменения позволят отслеживать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета

Изменения позволят отслеживать эффективность использования средств, выделяемых из федерального бюджета
Фото: © duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков разработали и внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который расширит полномочия Счетной палаты (СП). Соответствующий пакет документов размещен на сайте Госдумы. Согласно поправкам в Федеральный закон 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», увеличивается список организаций, проверку которых может проводить надзорное ведомство, возглавляемое Алексеем Кудриным.


Володин и Жуков предлагают разрешить Счетной палате проверять хозяйственные товарищества и общества, в уставных капиталах которых участвуют государственные компании и корпорации, а также публично-правовые компании. Изменения позволят «оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов».


﻿Авторы законопроекта также предложили разрешить СП проверять деятельность юридических лиц, если они используют денежные субсидии из федерального бюджета. Кроме того, в часть 2 статьи 15 закона «О Счетной палате РФ» будет добавлена фраза «и иных объектов контроля». Это позволит СП проверять и те «объекты государственного финансового контроля», которые определены в Бюджетном кодексе РФ.


Володин: Госдума расширит полномочия Счетной палаты

Ограничения мешают ведомству полноценно контролировать госкомпании, заявил спикер Госдумы 22 февраля 2019

Вячеслав Володин 22 февраля заявил, что действующее законодательство не позволяет Счетной палате полноценно контролировать средства, которые переданы дочерним предприятиям госкорпораций и публично-правовых компаний, а также получать первичную документацию «дочек» госкорпораций. Спикер ГД пообещал, что соответствующие поправки будут внесены в ближайшее время и что депутаты рассмотрят их в весеннюю сессию.


Счетная палата получит право контролировать использование средств всех компаний с госучастием, включая «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «ВЭБ.РФ», Агентство по страхованию вкладов, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и публично-правовую компанию «Российский экологический оператор».


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В августе 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил журналистам, что СП в течение года может запросить себе больше полномочий для борьбы с коррупцией, став центром компетенций в этой сфере. Ранее Кудрин заявил, что его ведомство обнаружило рекордное количество финансовых нарушений в работе «Роскосмоса» за 2017 год. Потери от данных недочетов составили 785,5 миллиарда рублей. В пресс-службе госкорпорации на это ответили, что данные ведомства относятся к проверке 2017 года, когда «Роскосмосом» руководил Игорь Комаров.