Володин предложил расширить полномочия Счетной палаты для контроля госкомпаний

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков разработали и внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который расширит полномочия Счетной палаты (СП). Соответствующий пакет документов размещен на сайте Госдумы. Согласно поправкам в Федеральный закон 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», увеличивается список организаций, проверку которых может проводить надзорное ведомство, возглавляемое Алексеем Кудриным.





Володин и Жуков предлагают разрешить Счетной палате проверять хозяйственные товарищества и общества, в уставных капиталах которых участвуют государственные компании и корпорации, а также публично-правовые компании. Изменения позволят «оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов».





﻿Авторы законопроекта также предложили разрешить СП проверять деятельность юридических лиц, если они используют денежные субсидии из федерального бюджета. Кроме того, в часть 2 статьи 15 закона «О Счетной палате РФ» будет добавлена фраза «и иных объектов контроля». Это позволит СП проверять и те «объекты государственного финансового контроля», которые определены в Бюджетном кодексе РФ.