Володин предложил расширить полномочия Счетной палаты для контроля госкомпаний

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков разработали и внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который расширит полномочия Счетной палаты (СП). Соответствующий пакет документов размещен на сайте Госдумы. Согласно поправкам в Федеральный закон 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», увеличивается список организаций, проверку которых может проводить надзорное ведомство, возглавляемое Алексеем Кудриным.
Володин и Жуков предлагают разрешить Счетной палате проверять хозяйственные товарищества и общества, в уставных капиталах которых участвуют государственные компании и корпорации, а также публично-правовые компании. Изменения позволят «оценивать эффективность использования указанными организациями средств федерального бюджета и иных федеральных ресурсов».
Авторы законопроекта также предложили разрешить СП проверять деятельность юридических лиц, если они используют денежные субсидии из федерального бюджета. Кроме того, в часть 2 статьи 15 закона «О Счетной палате РФ» будет добавлена фраза «и иных объектов контроля». Это позволит СП проверять и те «объекты государственного финансового контроля», которые определены в Бюджетном кодексе РФ.
Вячеслав Володин 22 февраля заявил, что действующее законодательство не позволяет Счетной палате полноценно контролировать средства, которые переданы дочерним предприятиям госкорпораций и публично-правовых компаний, а также получать первичную документацию «дочек» госкорпораций. Спикер ГД пообещал, что соответствующие поправки будут внесены в ближайшее время и что депутаты рассмотрят их в весеннюю сессию.
Счетная палата получит право контролировать использование средств всех компаний с госучастием, включая «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», «ВЭБ.РФ», Агентство по страхованию вкладов, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и публично-правовую компанию «Российский экологический оператор».
В августе 2018 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил журналистам, что СП в течение года может запросить себе больше полномочий для борьбы с коррупцией, став центром компетенций в этой сфере. Ранее Кудрин заявил, что его ведомство обнаружило рекордное количество финансовых нарушений в работе «Роскосмоса» за 2017 год. Потери от данных недочетов составили 785,5 миллиарда рублей. В пресс-службе госкорпорации на это ответили, что данные ведомства относятся к проверке 2017 года, когда «Роскосмосом» руководил Игорь Комаров.