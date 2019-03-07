Российские моряки отреагировали на столкновение с мостом в Пусане — видео

В Сети опубликовали видеозапись столкновения российского сухогруза Seagrand с мостом в южнокорейском Пусане. На записи также запечатлено, как кораблю удалось избежать столкновения с яхтой недалеко от берега. За кадром слышно, как переговариваются члены экипажа Seagrand. Российский корабль врезался в мост 28 февраля, южнокорейские издания писали, что капитан судна был пьян в момент задержания, сейчас он находится под стражей.





«Мы не вывернемся, мы сейчас *** [врежемся]», — говорит голос за кадром. «Может, пронесет?» — предполагает другой член экипажа. На видео запечатлено, как россиянам удается избежать столкновения с яхтой. Видно, как корабль врезается в мост. «Ой, влетели!» — говорит голос за кадром.