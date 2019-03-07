Российские моряки отреагировали на столкновение с мостом в Пусане — видео

В Сети опубликовали видеозапись столкновения российского сухогруза Seagrand с мостом в южнокорейском Пусане. На записи также запечатлено, как кораблю удалось избежать столкновения с яхтой недалеко от берега. За кадром слышно, как переговариваются члены экипажа Seagrand. Российский корабль врезался в мост 28 февраля, южнокорейские издания писали, что капитан судна был пьян в момент задержания, сейчас он находится под стражей.
«Мы не вывернемся, мы сейчас *** [врежемся]», — говорит голос за кадром. «Может, пронесет?» — предполагает другой член экипажа. На видео запечатлено, как россиянам удается избежать столкновения с яхтой. Видно, как корабль врезается в мост. «Ой, влетели!» — говорит голос за кадром.
Один из членов экипажа позднее рассказал, почему произошло столкновение. По его словам, когда сухогруз сдавал назад, «по непонятной причине он «газанул» вперед на всех парах». «Остановить взбесившуюся технику удалось только за 60 метров до моста, но затормозить многотонной посудине уже не удалось. Радует, что в момент столкновения судно уже сбросило скорость, иначе эффект от удара был бы куда разрушительнее», — рассказал он «КП».
Инцидент произошел 28 февраля в 16:20 по местному времени, писало южнокорейское агентство Chosun со ссылкой на сообщение Корейской береговой охраны (KCG). После столкновения сотрудники KCG взяли под стражу весь экипаж Seagrand, включая капитана. Источники агентства Chosun, близкие к KCG, сообщили, что при проверке капитана корабля (личность которого не раскрывается) на употребление алкоголя алкотестеры показали результат в 0,8 промилле (легкая степень опьянения).
Суд города Пусан 3 марта продлил срок содержания под стражей капитану российского судна Seagrand. Консул России в Южной Корее Роман Быков отметил, что срок ареста моряка не может превышать 10 суток, по их истечении материалы дела передадут в прокуратуру для проверки и предъявления обвинения. В противном случае арестованный подлежит немедленному освобождению.
Проверку по факту столкновения также ведет Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России.
Представитель администрации Пусана в интервью News Joins уточнил, что работники береговых служб предупреждали членов экипажа корабля, что те движутся в неправильном направлении. По его словам, российское судно призвали изменить маршрут, учитывая опасность столкновения, но капитан Seagrand плохо понимал английский.