Шагом и рысью: Путин продемонстрировал умения верховой езды

Во время посещения полицейской части Путину также показали музей и провели по его экспозициям. Президенту рассказали о том, как полицейские несут службу в конной полиции.





Первый Оперативный полк состоит из двух кавалерийских батальонов и одного батальона туристической полиции. Состав полка — 857 единиц личного состава, в том числе 270 сотрудников конной полиции. Конюшня подразделения насчитывает 198 лошадей. Сотрудники конной полиции обеспечивают правопорядок при проведении массовых мероприятий, а также несут патрульную службу в парках.