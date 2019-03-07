Шагом и рысью: Путин продемонстрировал умения верховой езды

Президент России Владимир Путин посетил Первый Оперативный полк полиции (конная полиция). Российскому лидеру показали служебных лошадей и предложили прокатиться верхом. Глава государства оседлал гнедого жеребца и прошелся верхом по манежу. Президент также поздравил всех женщин с наступающим праздником 8 Марта и подарил полку лошадь.
Приглашение прокатиться верхом поступило от сотрудницы правоохранительных органов, которая служит в конной полиции. Путин заметил, что «все больше и больше женщин работают» в полиции. Во время верховой прогулки президент несколько раз останавливал лошадь и слушал советы наездниц, передает ТАСС.
После окончания заезда Путин подарил Первому Оперативному полку полиции орловского рысака, передает РИА Новости. Кличка подаренной лошади — Золотой Луч. Полицейские в ответ вручили главе государства подкову.
Во время посещения полицейской части Путину также показали музей и провели по его экспозициям. Президенту рассказали о том, как полицейские несут службу в конной полиции.
Первый Оперативный полк состоит из двух кавалерийских батальонов и одного батальона туристической полиции. Состав полка — 857 единиц личного состава, в том числе 270 сотрудников конной полиции. Конюшня подразделения насчитывает 198 лошадей. Сотрудники конной полиции обеспечивают правопорядок при проведении массовых мероприятий, а также несут патрульную службу в парках.