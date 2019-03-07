Комитет Госдумы выступил против повышения возраста приобретения оружия

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции решил не повышать возраст для покупки гладкоствольного оружия с 18 лет до 21 года. Свое решение комитет объяснил тем, что инцидентов с применением оружия молодыми людьми в возрасте от 18 лет до 21 года не зафиксировано, следовательно, проблемы не существует. Также парламентарии отметили, что во время обсуждения никаких серьезных доводов в пользу повышения возраста никто не привел. К таким выводам депутаты пришли после совещания с Росгвардией и Государственно-правовым управлением президента.
Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета Александр Хинштейн. «В рабочем порядке мы, еще раз изучив все обстоятельства, пришли к единому с коллегами из исполнительной власти мнению, что это изменение [законодательства] нецелесообразно. По крайней мере, каких-либо серьезных доводов в эту пользу так и не прозвучало», — заявил депутат.
По мнению парламентария, на текущий момент отсутствует статистика, сколько именно правонарушений или инцидентов, связанных с оружием в отношении молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Хинштейн заявил, что в данном случае уместно говорить скорее «об уровне погрешности», потому что «как таковой проблемы этой нет». Вместе с тем депутат уточнил, что «если эта проблема будет возникать, конечно, мы вернемся к этому диалогу».
Также Хинштейн рассказал, что на данный момент Госдума рассматривает сразу четыре законопроекта, которые касаются повышения возраста с 18 лет до 21 года для получения права на покупку гладкоствольного оружия и ни на один из них от правительства пока не поступило официального отзыва.
Законопроекты были внесены в Госдуму после того, как 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний Владислав Росляков совершил вооруженное нападение на учащихся и преподавателей учебного заведения. В результате погиб 21 человек, сам преступник покончил с собой. За несколько дней до бойни молодой человек приобрел 150 патронов в оружейном магазине — у него имелись все необходимые разрешительные документы на огнестрельное оружие.
Однако депутат уверен, что в правительстве также не поддержат повышение возраста. «Пока отзывов нет, официальную позицию сформировать мы не можем. Последовательность такова: сначала отзывы, без них мы ничего не можем делать с законопроектами. Будем отталкиваться от того, что будет написано в отзыве. Но с высокой долей вероятности я предполагаю, что отзыв будет отрицательный», — сказал Хинштейн.
В декабре 2018 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, направленный на защиту детей от контента, вовлекающего несовершеннолетних в преступность или пропагандирующего насилие, в том числе от так называемых колумбайн-сообществ. Согласно закону, доступ к попавшим в список запрещенных сайтов Роскомнадзора страницам должен ограничиваться незамедлительно. Также страницы с опасным контентом предполагается сохранять, а не удалять, чтобы правоохранительные органы смогли собрать доказательства для дальнейших действий.