Комитет Госдумы выступил против повышения возраста приобретения оружия

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции решил не повышать возраст для покупки гладкоствольного оружия с 18 лет до 21 года. Свое решение комитет объяснил тем, что инцидентов с применением оружия молодыми людьми в возрасте от 18 лет до 21 года не зафиксировано, следовательно, проблемы не существует. Также парламентарии отметили, что во время обсуждения никаких серьезных доводов в пользу повышения возраста никто не привел. К таким выводам депутаты пришли после совещания с Росгвардией и Государственно-правовым управлением президента.





Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель комитета Александр Хинштейн. «В рабочем порядке мы, еще раз изучив все обстоятельства, пришли к единому с коллегами из исполнительной власти мнению, что это изменение [законодательства] нецелесообразно. По крайней мере, каких-либо серьезных доводов в эту пользу так и не прозвучало», — заявил депутат.





По мнению парламентария, на текущий момент отсутствует статистика, сколько именно правонарушений или инцидентов, связанных с оружием в отношении молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Хинштейн заявил, что в данном случае уместно говорить скорее «об уровне погрешности», потому что «как таковой проблемы этой нет». Вместе с тем депутат уточнил, что «если эта проблема будет возникать, конечно, мы вернемся к этому диалогу».