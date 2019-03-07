Разработчика «Новичка» вызвали в полицию по делу о краже

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимир Углев в интервью Би-би-си 7 марта сообщил, что его вызвали по телефону в полицию в качестве подозреваемого в мелкой краже в одном из санаториев Краснодарского края. По словам ученого, он не знает, о какой краже идет речь и каким образом она с ним связана, поэтому попросил полицию выслать ему повестку. Ранее к разработчику «Новичка» приходила полиция, после того как ученого анонимно обвинили в педофилии.
«Звонили по телефону утром, в 11 часов, якобы я совершил мелкую кражу, есть чье-то заявление. Я сказал, чтобы присылали повестку, после чего и приду», — заявил ученый. По его словам, полицейские даже не сообщили ему, о каком санатории идет речь. В Следственном комитете Би-би-си сообщили, что материалов по Углеву к ним не поступало, однако номер, с которого звонили ученому, действительно принадлежит МВД.
Владимир Углев 15 февраля сообщил, что к нему приходила полиция после обращений граждан, обвинявших его в педофилии. Полицейские, по словам ученого, провели у него осмотр квартиры, а позже в отделении у него сняли отпечатки пальцев. Углев отметил, что осмотр проходил без понятых. Ученый также сообщил, что ранее по Анапе, где он проживает, расклеивали анонимные листовки с обвинениями в том, что он якобы просит детей присылать ему откровенные фото в соцсетях.
Углев работал научным сотрудником Вольского филиала государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в том числе занимался производством отравляющих веществ, включая вещества группы «Новичок». Химик ушел из института в 1994 году. После отравления в Солсбери в марте 2018-го экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Владимир Углев дал несколько интервью. В одном из них ученый сказал, что у него «вызвало смех» заявление главы МИД России Сергея Лаврова об использовании для отравления Скрипалей вещества BZ, разработанного в швейцарской лаборатории.