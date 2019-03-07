Разработчика «Новичка» вызвали в полицию по делу о краже

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Владимир Углев в интервью Би-би-си 7 марта сообщил, что его вызвали по телефону в полицию в качестве подозреваемого в мелкой краже в одном из санаториев Краснодарского края. По словам ученого, он не знает, о какой краже идет речь и каким образом она с ним связана, поэтому попросил полицию выслать ему повестку. Ранее к разработчику «Новичка» приходила полиция, после того как ученого анонимно обвинили в педофилии.



