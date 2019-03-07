Депутаты Югры разрешили себе не отчитываться о доходах родственников

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югра) 28 февраля приняли закон, позволяющий им не раскрывать доходы своих супругов и детей, если это невозможно сделать «по объективным причинам». Соответствующий документ опубликовали на региональном интернет-портале правовой информации. В окружной думе пояснили, что закон позволит не предоставлять сведения, когда «в семье нелады и супруга отказывается предоставлять сведения о своих доходах и расходах».





Соответствующие изменения внесли в статью 5 закона ХМАО о комиссии регионального парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, представляемых депутатами. Если депутат «по объективным причинам» не может предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе своего супруга и (или) несовершеннолетних детей, то ему необходимо написать «соответствующее заявление» в комиссию «в срок, определенный для подачи указанных сведений».





Закон позволит не предоставлять информацию о доходах близких, когда это сделать проблематично, заявил зампредседателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению окружной думы Алексей Савинцев. «Бывает же такое, что в семье нелады и супруга отказывается предоставлять сведения о своих доходах и расходах. В таком случае депутат сможет заявить, что, к сожалению, такой возможности нет, и эта тема закрывается», — рассказал он ТАСС.