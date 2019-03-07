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Депутаты Югры разрешили себе не отчитываться о доходах родственников
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Депутаты Югры разрешили себе не отчитываться о доходах родственников

Такое право они получат, если раскрыть доходы супругов и детей невозможно «по объективным причинам»

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО — Югра) 28 февраля приняли закон, позволяющий им не раскрывать доходы своих супругов и детей, если это невозможно сделать «по объективным причинам». Соответствующий документ опубликовали на региональном интернет-портале правовой информации. В окружной думе пояснили, что закон позволит не предоставлять сведения, когда «в семье нелады и супруга отказывается предоставлять сведения о своих доходах и расходах».


Соответствующие изменения внесли в статью 5 закона ХМАО о комиссии регионального парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, представляемых депутатами. Если депутат «по объективным причинам» не может предоставить сведения о доходах, расходах и имуществе своего супруга и (или) несовершеннолетних детей, то ему необходимо написать «соответствующее заявление» в комиссию «в срок, определенный для подачи указанных сведений».


Закон позволит не предоставлять информацию о доходах близких, когда это сделать проблематично, заявил зампредседателя комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению окружной думы Алексей Савинцев. «Бывает же такое, что в семье нелады и супруга отказывается предоставлять сведения о своих доходах и расходах. В таком случае депутат сможет заявить, что, к сожалению, такой возможности нет, и эта тема закрывается», — рассказал он ТАСС.


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По итогам рассмотрения заявления комиссия должна признать, является ли уважительной причина, по которой парламентарий не предоставляет сведения о доходах родственников. Если комиссия признает причину неуважительной, то депутат обязан будет предоставить соответствующие данные.


Дума ХМАО шестого созыва была избрана в сентябре 2016 года, в ней 38 депутатов. Согласно декларации о доходах за 2017 год, самый состоятельный депутат — гендиректор АО «Дорожно-строительная компания «Автобан» Алексей Андреев, он заработал в позапрошлом году 375,5 миллиона рублей.


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