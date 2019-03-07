Золотой запас России достиг рекордного уровня

Стоимость запасов монетарного золота, входящего в международные резервы России, увеличилась за февраль на 2,4% и составила около 91,64 миллиарда долларов. Общий объем международных резервов, в свою очередь, вырос на 1,4% (или до 482,8 миллиарда долларов), что на 2,3 миллиарда больше, чем неделей ранее, и это рекорд в новейшей истории России. Отмечается, что доля золота в международных резервах также увеличилась — с 18,8 до 19%.
Данные об увеличении международных резервов Центробанк опубликовал на официальном сайте. Рост резервов обусловлен положительной курсовой переоценкой и покупкой иностранной валюты на дополнительных нефтегазовых доходах. Отмечается, что резервы российского золота растут 13-й год подряд. В 2018 году Центробанк закупил 274 тонны золота, после чего общее его количество составило 2113 тонн. Также в 2018 году золотой запас увеличился за счет сокращения вложений в казначейские облигации США.
Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.