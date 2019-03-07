Золотой запас России достиг рекордного уровня

Стоимость запасов монетарного золота, входящего в международные резервы России, увеличилась за февраль на 2,4% и составила около 91,64 миллиарда долларов. Общий объем международных резервов, в свою очередь, вырос на 1,4% (или до 482,8 миллиарда долларов), что на 2,3 миллиарда больше, чем неделей ранее, и это рекорд в новейшей истории России. Отмечается, что доля золота в международных резервах также увеличилась — с 18,8 до 19%.



