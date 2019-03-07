В Госдуме министра экономики назвали «мальчиком для битья»

Депутат Госдумы Вера Ганзя прокомментировала прерванное резонансное выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, назвав его «мальчиком для битья» и заявив, что его ведомство занимается «непонятно чем» и должно научиться работать лучше. Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал доклад Орешкина из-за его неподготовленности и перенес его выступление на другую дату, что стало первым случаем за многие годы, когда депутаты не стали дослушивать министра до конца. Орешкин в ответ заявил, что Госдума поставила вопрос выполнения нацпроектов шире, чем это изначально планировалось
В интервью радиостанции «Серебряный дождь» депутат Вера Ганзя сообщила, что глава Минэкономразвития далеко не первый министр, «с которым идет жесткий разговор». По ее словам, Орешкин оказался в центре скандала, потому что должен был представить планы дальнейшего развития экономики, но не справился с поставленной задачей.
«Министр должен был нам представить свои планы, как будет развиваться экономика, как вообще нужно обеспечить ускорение темпов роста ВВП. Мы топчемся на месте, а нам президент ставит амбициозную задачу войти в пятерку ведущих экономик мира. Это бред самый настоящий! В данном случае, министр экономики – мальчик для битья», — заявила депутат.
Ганзя также обратила внимание на недостаточно подготовленные ответы другим депутатам, которые задавали вопросы по поводу национальных проектов. «Министерство экономического развития должно быть позубастее. Это элементарные вопросы, так нельзя работать», — отметила Ганзя, добавив, что нет необходимости в министерстве, «которое сидит на пустом месте и занимается непонятно чем».
6 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина во время «правительственного часа» и раскритиковал его за неподготовленность к заседанию. По словам спикера нижней палаты, выступление министра было излишне сфокусировано на нацпроекте по развитию малого и среднего бизнеса, а не на развитии экономики России и финансовом обеспечении реализации нацпроектов в целом.
После этого Володин и глава министерства определили, что Орешкин вновь подготовится к выступлению, которое теперь пройдет в конце марта — начале апреля. Спикер Госдумы отметил, что и депутатам необходимо «подготовиться к разговору совершенно иного содержания», потому что время обязывает подходить к работе более ответственно.
Глава Минэкономразвития 5 марта заявил в беседе со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта», что ему было бы интересно поработать на посту президента России. Орешкин пояснил, что главное — нести пользу людям и государству, но при этом работа лидера государства «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». Затем Орешкин заявил, что ему «до уровня президента как до луны» и «на текущем рабочем месте надо работать гораздо лучше, чтобы заслужить звание «хорошего профессионального» министра».