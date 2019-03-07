В Госдуме министра экономики назвали «мальчиком для битья»

Депутат Госдумы Вера Ганзя прокомментировала прерванное резонансное выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина, назвав его «мальчиком для битья» и заявив, что его ведомство занимается «непонятно чем» и должно научиться работать лучше. Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал доклад Орешкина из-за его неподготовленности и перенес его выступление на другую дату, что стало первым случаем за многие годы, когда депутаты не стали дослушивать министра до конца. Орешкин в ответ заявил, что Госдума поставила вопрос выполнения нацпроектов шире, чем это изначально планировалось





В интервью радиостанции «Серебряный дождь» депутат Вера Ганзя сообщила , что глава Минэкономразвития далеко не первый министр, «с которым идет жесткий разговор». По ее словам, Орешкин оказался в центре скандала, потому что должен был представить планы дальнейшего развития экономики, но не справился с поставленной задачей.





«Министр должен был нам представить свои планы, как будет развиваться экономика, как вообще нужно обеспечить ускорение темпов роста ВВП. Мы топчемся на месте, а нам президент ставит амбициозную задачу войти в пятерку ведущих экономик мира. Это бред самый настоящий! В данном случае, министр экономики – мальчик для битья», — заявила депутат.