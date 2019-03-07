Постпред РФ при ООН заявил о готовности России завершить конфликт на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 7 марта на заседании Совбеза, посвященного взаимодействии организации с ОБСЕ, заявил, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Дипломат призвал назначить комиссию из представителей ОБСЕ, которая должна обратить внимание не только на то, что происходит в Донбассе, но и на «разгул неонацизма» и преследование журналистов на территории Украины.
«Мы со своей стороны прямо заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине, призываем СММ [Специальную мониторинговую миссию] ОБСЕ интенсифицировать наблюдательную деятельность в Донбассе», — цитирует слова дипломата РИА Новости. Небензя подчеркнул, что «говоря о деятельности ОБСЕ, невозможно обойти стороной внутриукраинский кризис» и отметил, что СММ не обнаружила следов присутствия российских военных в Донбассе.
«Двенадцатого февраля Совет Безопасности собирался для его обсуждения в связи с четвертой годовщиной подписания комплекса мер по реализации минских договоренностей. Признательны главе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ послу [Эртугрулу] Апакану за высказанные откровенные оценки положения на земле и в частности за подтверждение отсутствия доказательств российского военного присутствия на Донбассе», — отметил дипломат.
Небензя также заявил, что ОБСЕ не должна ограничиваться Донбассом, потому что ее мандат распространяется на всю территорию Украины. Поэтому, отметил посол, СММ следует обратить внимание на соблюдение прав человека и этнических меньшинств на украинской земле, «включая языковые, религиозные и образовательные». Особое внимание Небензя призвал уделить таким важным, на его взгляд, вопросам, как «разгул неонацизма, фальсификация истории, преследование журналистов, которые в современной Украине бурно расцвели».
31 октября 2018 года Василий Небензя на заседании Совета Безопасности напомнил западным коллегам о том, что марши националистов в украинских городах почему-то не вызвали у них озабоченности, в отличие от выборов в Донбассе.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.