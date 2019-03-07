Постпред РФ при ООН заявил о готовности России завершить конфликт на Украине

Постпред РФ при ООН Василий Небензя 7 марта на заседании Совбеза, посвященного взаимодействии организации с ОБСЕ, заявил, что Россия заинтересована в завершении конфликта на Украине. Дипломат призвал назначить комиссию из представителей ОБСЕ, которая должна обратить внимание не только на то, что происходит в Донбассе, но и на «разгул неонацизма» и преследование журналистов на территории Украины.



