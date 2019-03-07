В квартиру соавтора расследований о Жириновском и Громове ворвались неизвестные

Как отметил Рубин, после того, как эти материалы были опубликованы, ему и его близким несколько раз поступали угрозы. По мнению журналиста, данный инцидент может быть связан с двумя материалами: один из них был посвящен семье Владимира Жириновского, а второй - первому заместителю главы администрации президента Алексею Громову. Сам журналист заявил, что собирается обратиться в полицию и посмотреть, какая будет после этого реакция. Михаил Рубин является заместителем главного редактора издания «Проект», который, по словам его создателей, «сочетает сложные журналистские жанры и должен стать «главным расследовательским медиа в России».