В квартиру соавтора расследований о Жириновском и Громове ворвались неизвестные

Заместитель главного редактора «Проект» и ведущий нескольких программ на телеканале «Дождь» Михаил Рубин 7 марта сообщил, что в квартиру, где он прописан и где живут его родители, пришли неизвестные люди с видеокамерами и требовали рассказать, где сейчас находится журналист. Об этом, как сообщает Рубин, ему рассказала мать, которая открыла им дверь, потому что ждала курьера. По словам Рубина, это может быть связано с недавними расследованиями, имеющими отношение к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и первому замглавы администрации президента Алексею Громову.
Как сообщил Рубин в видеообращении на телеканале «Дождь», люди в черных куртках не стали представляться его матери, а упорно разыскивали его самого и спрашивали у его родителей: «Не стыдно сыну продавать родину?». Она их попыталась выставить за дверь, но они некоторое время отказывались покидать квартиру. Неизвестные пытались узнать, где сейчас находится Рубин и остались в подъезде, даже когда их выставили.
Как отметил Рубин, после того, как эти материалы были опубликованы, ему и его близким несколько раз поступали угрозы. По мнению журналиста, данный инцидент может быть связан с двумя материалами: один из них был посвящен семье Владимира Жириновского, а второй - первому заместителю главы администрации президента Алексею Громову. Сам журналист заявил, что собирается обратиться в полицию и посмотреть, какая будет после этого реакция. Михаил Рубин является заместителем главного редактора издания «Проект», который, по словам его создателей, «сочетает сложные журналистские жанры и должен стать «главным расследовательским медиа в России».