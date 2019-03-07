Bloomberg: Меркель отвергла предложение США «спровоцировать Россию»

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение вице-президента США Майка Пенса о маневрах военных кораблей в Керченском проливе с целью «провокации России», сообщает Bloomberg. Предложение со стороны США, по данным агентства, поступило в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Меркель была готова отправить свои корабли в Керченский пролив только вместе с Францией и лишь один раз. Однако украинский лидер Петр Порошенко выступил против этого, настаивая на регулярном движении судов по проливу, после чего Берлин и Париж отказались от «ненужной провокации» России.
Как сообщает Bloomberg, со ссылкой на три анонимных источника, 16 февраля на Мюнхенской конференции Пенс предложил Меркель направить военные корабли в Керченский пролив с целью продемонстрировать России намерение Запада сохранить открытый доступ к этим водам. По сведениям источников агентства, Меркель сначала согласилась, но с условием, что эта операция пройдет вместе с Францией и всего лишь один раз.
С таким решением не согласился президент Украины Петр Порошенко, который стал настаивать на том, что необходимо постоянное движение судов по Керченскому проливу. После того, как Меркель отвергла это предложение, от «ненужной провокации» отказалась и Франция. Представитель канцлера от комментариев агентству отказалась.
16 февраля Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, посетовала, что отношения России и Запада после падения Берлинской стены вместо стратегического партнерства пошли по иному пути. Доказательством тому служат аннексия Крыма, ухудшение ситуации на Украине, выход США из ДРСМД и увеличение трат на оборону в Европе. Вместе с тем Меркель сообщила, что в планы Европы не входит разрыв отношений с Россией и сближение последней с Китаем, для чего необходимо вводить согласованные санкции и продолжать сотрудничество