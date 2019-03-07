Bloomberg: Меркель отвергла предложение США «спровоцировать Россию»

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение вице-президента США Майка Пенса о маневрах военных кораблей в Керченском проливе с целью «провокации России», сообщает Bloomberg. Предложение со стороны США, по данным агентства, поступило в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности. Меркель была готова отправить свои корабли в Керченский пролив только вместе с Францией и лишь один раз. Однако украинский лидер Петр Порошенко выступил против этого, настаивая на регулярном движении судов по проливу, после чего Берлин и Париж отказались от «ненужной провокации» России.



