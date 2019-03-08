Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент отметил, что 8 Марта все мужчины спешат выразить российским женщинам свое восхищение и уважение, признаться им в самых теплых чувствах и сказать искреннее спасибо. «Мы знаем, что ваша душевная щедрость поистине безгранична. Да, она дарована вам природой. Но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар», — добавил он.





Женщины — надежные сотрудники и ответственные руководители, подчеркнул Путин. По его словам, они умеют учитывать «самые тонкие нюансы», грамотно и творчески подходят к любому делу. «Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты», — сказал глава государства.





Особое внимание в своем поздравлении Путин обратил на характер российских женщин. «Достигать успехов — в характере наших женщин, — отметил он. — Вы успеваете все: и на работе, и дома – и остаётесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить».





Материнство глава государства назвал великим счастьем и добавил, что женщинам дано пройти весь путь создания новой жизни — рождения ребенка. Воспитание детей позволяет преобразить мир, наполнить его добротой, нежностью и милосердием, подчеркнул Путин и отметил вклад российских женщин в традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия.





«Мы всегда в долгу перед вами. Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое ещё многое обязано сделать – и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей», — сказал он.





В конце поздравления Путин признается, что российским мужчинам непросто быть достойными своих женщин. Однако, отметил президент, к этому нужно стремиться и делать все, чтобы российские женщины ощущали «наше сильное и надежное плечо».