Суд оштрафовал и лишил Александра Емельяненко водительских прав

Мировой суд в Кисловодске 7 марта оштрафовал и лишил на полтора года водительских прав бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко за отказ пройти по требованию сотрудников полиции медицинское освидетельствование после ДТП, сообщает ТАСС. В ходе судебного заседания спортсмен заявил, что он не отказывался пройти медицинское освидетельствование и его не поставили в известность о составлении протокола и видеофиксации. Защита собирается обжаловать приговор суда.
«Мировой судья постановил признать [Александра] Емельяненко виновным в совершении административного правонарушения... подвергнуть штрафу в 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на один год и шесть месяцев», — приводит слова мирового судьи ТАСС.
Емельяненко отказался признать свою вину и заявил, что на грубое поведение его спровоцировали сотрудники полиции. По его словам, до того момента, как полицейские включили свою регистраторы, они обращались к нему в грубой форме. «Когда они подходили ко мне без включенных регистраторов, они говорили со мной совершенно иначе. Когда они спровоцировали меня, когда они увидели, что я готов с ними общаться в таком же тоне, что и они со мной, они включили видеорегистраторы и стали общаться со мной любезно», — цитирует спортсмена издание Championat.
Боец ММА также добавил, что его не уведомили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных действиях, а также он не отказывался пройти по требованию полицейский медицинское освидетельствование. Адвокат спортсмена Ирина Абрагина заявила, что защита обжалует приговор суда.
Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал свой золотой Mercedes в запрещенном для стоянки месте. Когда к машине подъехали сотрудники ГИБДД и эвакуатор, боец попытался скрыться, врезался в другой автомобиль, но смог уехать. Позднее его задержали и доставили в МВД при помощи отряда ППС. Против него возбудили три административных дела.
2 марта городской суд Кисловодска арестовал спортсмена на 10 суток по административному делу о неповиновении полиции во время задержания. Сам боец признался, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. При этом спортсмен заявил, что сопротивления сотрудникам полиции он не оказывал.