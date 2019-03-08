Суд оштрафовал и лишил Александра Емельяненко водительских прав

Емельяненко отказался признать свою вину и заявил, что на грубое поведение его спровоцировали сотрудники полиции. По его словам, до того момента, как полицейские включили свою регистраторы, они обращались к нему в грубой форме. «Когда они подходили ко мне без включенных регистраторов, они говорили со мной совершенно иначе. Когда они спровоцировали меня, когда они увидели, что я готов с ними общаться в таком же тоне, что и они со мной, они включили видеорегистраторы и стали общаться со мной любезно», — цитирует спортсмена издание Championat.





Боец ММА также добавил, что его не уведомили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных действиях, а также он не отказывался пройти по требованию полицейский медицинское освидетельствование. Адвокат спортсмена Ирина Абрагина заявила, что защита обжалует приговор суда.